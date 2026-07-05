Belediye ekibinin dikkati yavru kedileri hayata bağladı

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibinin dikkati, çöp konteyneri yanına bırakılan iki yavru kedinin hayata tutunmasını sağladı.

Edinilen bilgiye göre, Mumcular Mahallesi Aydın Caddesi'nde rutin temizlik çalışmalarını sürdüren ekip çöp konteyneri yanında bulunan bir kutuya bırakılmış iki yavru kediyi fark etti. Ekip, yavru kedileri güvenli bir alana alarak muhafaza etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından güvenli şekilde muhafaza edilen yavru kediler, daha sonra Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner hekimler tarafından ilk sağlık kontrolleri yapılan minik canlar, bakım ve gözetim altına alındı. - MUĞLA