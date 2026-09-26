Bodrum'da DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası seyyanen ödemede AYM'ye çağrı yaptı - Son Dakika
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Bodrum'da DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası seyyanen ödemede AYM'ye çağrı yaptı

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Bodrum\'da DİSK\'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası seyyanen ödemede AYM\'ye çağrı yaptı
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Bodrum'da DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası Şubesi, seyyanen ödemenin memur emeklilerine de yansıtılması ve tüm emeklilere ayrımsız ek zam verilmesi talebini dile getirdi. Eş zamanlı açıklamaların Bodrum ayağında sendika, AYM'deki davanın sonuçlandırılması çağrısı yaptı.

Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA) - DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası Bodrum Şubesi, çalışan memurlara verilen seyyanen ödemenin memur emeklilerine yansıtılmasını ve bütün emeklilere ayrım gözetilmeksizin ek zam yapılmasını talep etti. Sendika, seyyanen ödemeye ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne taşınan davanın sonuçlandırılması çağrısında bulundu.

Seyyanen Zam Mağdurları Platformu'nun çağrısıyla emekli örgütleri tarafından Türkiye genelinde düzenlenen eş zamanlı basın açıklamalarının Bodrum ayağına DİSK Devrimci Emekliler Sendikası Bodrum Şubesi katıldı. Sendikanın açıklamasında, çalışan memurlara verilen seyyanen ek ödemenin memur emeklilerinin aylıklarına yansıtılmamasına tepki gösterildi. Aynı görevlerde çalışmış kişiler arasında emeklilik sonrasında gelir farkı oluşmasının adaletsizliğe yol açtığı savunuldu.

Açıklamada, Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz'in seyyanen ödemeye ilişkin başlattığı yargı sürecinin Anayasa Mahkemesi'ne taşınması, emeklilerin hak arayışı açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Sendika, davaya ilişkin, "Bu dava, siyasi iktidarın emeklilere reva gördüğü 'üvey evlat' muamelesinin yargılanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'nden düzenlemeyi sosyal devlet ve kanun önünde eşitlik ilkeleri yönünden değerlendirmesini isteyen sendika, seyyanen ödeme konusundaki ayrımcılığın giderilmesi çağrısı yaptı.

"EMEKLİ AYLIĞI BİR LÜTUF DEĞİLDİR"

Farklı dönemlerde emekli olanlar arasındaki aylık farklarına da dikkat çekilen açıklamada, kapsamlı bir intibak yasası çıkarılması istendi. Emekli aylığının sosyal yardım ya da lütuf olmadığı belirtilerek, aylığın çalışma hayatı boyunca verilen emeğin ve ödenen primlerin karşılığı olduğu vurgulandı.

Sendika, seyyanen ödemenin memur emeklilerine yansıtılması, artışın SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de kapsaması, aylık bağlama oranlarının düzeltilmesi ve kök aylık uygulamasının değiştirilmesini talep etti. Sağlıkta katılım paylarının kaldırılması ve emeklilerin sendikal örgütlenmesinin önündeki engellerin giderilmesi de talepler arasında yer aldı.

Kaynak: ANKA
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