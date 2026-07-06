Bodrum'da emektar denizcilere vefa - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da emektar denizcilere vefa

Bodrum\'da emektar denizcilere vefa
06.07.2026 16:32  Güncelleme: 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında kentin denizcilik kültürüne katkı sunan eski süngerciler, dalgıçlar ve kaptanları ziyaret ederek hediyeler takdim etti ve hatıralarını dinledi.

Bodrum Belediyesi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Bodrum'un denizcilik kültürüne yıllarca emek vermiş emektar denizcileri ziyaret etti.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Saha Çözüm ve Koordinasyon ekipleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, Bodrum'un denizcilik kültürünün önemli temsilcileri olan eski süngerciler, dalgıçlar ve kaptanlarla bir araya gelindi. Ziyaretlerde emektar denizcilere çeşitli hediyeler takdim edilirken, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin selam ve teşekkürleri de iletildi.

Samimi sohbetlerin gerçekleştiği buluşmalarda, Bodrum'un denizcilik tarihine tanıklık eden emektar denizcilerin hatıraları dinlenirken, kentin köklü denizcilik kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Bodrum'un denizcilik tarihinin en önemli temsilcileri arasında yer alan emektar denizcilerimiz, alın teriyle bu kentin kimliğine ve kültürüne büyük katkı sundular. Geçmişimizi yaşatan bu değerli büyüklerimize vefa göstermek, emeklerine teşekkür etmek bizim için önemli bir sorumluluk. Denizcilik kültürümüzü geleceğe taşımaya, bu değerli mirasa sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerle Bodrum'un denizcilik mirasına yıllarca emek veren isimlere teşekkür edilirken, kentin kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan denizcilik kültürünün yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunulması amaçlandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Denizcilik, Muğla, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da emektar denizcilere vefa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor
Güney Kıbrıs’ta saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Türk vatandaşı entübe edildi Güney Kıbrıs'ta saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Türk vatandaşı entübe edildi
Kurtulmuş’tan ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Bu yaz ayları bitmeden gereği olan işler yapılacak Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bu yaz ayları bitmeden gereği olan işler yapılacak
16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek 16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek
Umman Denizi’nde kaybolan ABD’li askeri arama çalışmaları durduruldu Umman Denizi'nde kaybolan ABD'li askeri arama çalışmaları durduruldu

15:59
NATO Ankara Zirvesi’nde bir ilk yaşanacak Resmi programa alındı
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı
15:15
Resmen kesinleşti ABD Başkanı Trump yarın Ankara’da
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
14:13
Tarihi zirve için geri sayım başladı NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara’da
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da
13:11
ABD Başkanı Trump’ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
11:14
NATO’nun 1 numarasından Türkiye itirafı “Beni çok etkiledi“ diyerek anlattı
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! "Beni çok etkiledi" diyerek anlattı
12:51
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 16:34:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Bodrum'da emektar denizcilere vefa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.