Bodrum Belediyesi fırtına dinlemedi

16.02.2026 12:53  Güncelleme: 12:54
Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şiddetli fırtınada toplam 80 olaya müdahale etti. Ekipler, devrilen ağaçları kaldırarak ulaşımı sağlarken, elektrik kesintilerine karşı da AYDEM ile koordineli çalıştı.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar etkili olan fırtınada 13 ekip, 57 personel ve 13 araç ile sahada görev yaptı.

Kent genelinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle gelen ihbarları anında değerlendiren belediye ekipleri, aynı anda çok sayıda ağacın devrilmesi üzerine yoğun mesai harcadı. Toplam 80 olaya müdahale eden ekipler, özellikle yollara devrilen ağaçları kısa sürede kaldırarak ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürdü. Elektrik tellerinin kopmasına ve kesintilere yol açan ağaç devrilmelerinde ekipler, AYDEM ekipleriyle koordineli şekilde çalıştı.

Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de sorumluluk alanlarında aralıksız devriye görevi gerçekleştirerek riskli bölgelere güvenlik şeridi çekti ve durumu Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekiplerin çalışmaları Pazartesi sabah saatlerine kadar aralıksız devam etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

14:17
