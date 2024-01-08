Bodrum\'da fırtına: Tekneler battı, ağaçlar devrildi

Bodrum'u fırtına vurdu: Tekneler karaya sürüklendi, su alan tekneler battı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle tekneler battı, ağaçlar devrildi, işletmelerin tenteleri zarar gördü.

Meteoroloji'nin fırtına uyarısı yaptığı Bodrum'da dün gece saatlerinden güneyli yönlerden itibaren fırtına etkili olmaya başladı. Günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen fırtına nedeniyle ilçenin farklı noktalarında devrilen ağaçlara Bodrum Belediyesi ekiplerince müdahale edildi. Yarımada'nın güney sahillerine dev dalgalar vurdu. Gümbet Koyu'nda demirli bir yelkenli, fırtınanın etkisiyle kıyıya sürüklenip karaya oturdu. Yan şekilde duran yelkenli hasar aldı.

Bitez Koyu'nda bağlı amatör balıklı teknesi su aldı, bu teknelerden bazıları suya gömüldü. Teknelerin içerisindeki malzemeler sahile dağıldı. Bölge sakinleri dağılan malzemeleri sahiplerine teslim etmek için topladı. Bitez'de sahil kenarındaki çöp bidonları dalgalarla yerinden çıkıp denize sürüklendi.

Fırtınanın etkilediği noktalardan biri de Gümüşlük sahili idi. Koyda demirli bir yelkenli tonozdan ayrılıp kıyıya sürüklendi, karaya oturdu. Teknenin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Fırtınada ilçede faaliyet gösteren bazı işletmelerin tenteleri zarar gördü. Marina içerisinde bir restoranın tentesi fırtınayla terasa uçarken, korkuluk camları da yere düştü. Olay, maddi hasarla atlatıldı.

Bodrum'da fırtına akşam saatlerinde etkisini kaybedecek. İlçede Salı gecesine kadar aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan fırtına esnasında Bitez'de bir sporcunun dev dalgaların arasında sörf yaptığı görüldü. Dalgaların arasında bata çıka mücadele eden sporcu, sahildeki vatandaşlarca ilgiyle takip edildi.