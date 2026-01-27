Belediye ekiplerinden fırtına ve yağış mesaisi

Bodrum'da etkili olan fırtına ve yağışlı hava nedeniyle belediye ekipleri teyakkuza geçti.

Bodrum Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan meteorolojik uyarıların ardından Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinesinde teyakkuza geçti.

Zabıta, Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Destek Hizmetleri müdürlüklerine bağlı ekipler, geçmişte taşkın yaşanan bölgelerde devriyelerini sıklaştırırken, dere yatakları ve yağmur suyu hatlarında tıkanma riskine karşı belirlenen noktalarda düzenli temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Pazartesi sabahından Salı sabahına kadar meydana gelen 15 ağaç devrilmesi olayına anında müdahale etti.

Olumsuz hava şartlarına rağmen saha ziyaretlerini sürdüren Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, İslamhaneleri Mahallesi'nde şiddetli ve ani yağışlar sonrası oluşabilecek olumsuzlukları yerinde inceleyerek gerekli tedbirlerin alınması için ilgili birimlere talimat verdi.

Meteorolojik uyarıların devam ettiği Bodrum'da belediye ekiplerinin fırtına ve yağmur mesaisi aralıksız sürüyor. - MUĞLA