Bodrum'da İçme Suyu Hatları Yenileniyor - Son Dakika
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Bodrum'da İçme Suyu Hatları Yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'da içme suyu hatlarının yenileme çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 Milyar TL'ye mal olacak projeyle hat patlaklarından kaynaklanan su kesintileri önlenecek. Çalışmalar, Torba Kavşağı'nda başladı ve birçok bölgede yeni dayanıklı borularla hatlar yenilenecek.

05.05.2025 19:47
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Bodrum'da sürekli patlayan su isale hatları değişiyor

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü Bodrum tarihinin en büyük yatırımı olan içme suyu hatlarının yenileme çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 Milyar TL'ye mal olacak çalışmalar ile Bodrum'da hat patlaklarından kaynaklı su kesintilerinin önüne geçilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi kent tarihinin en büyük projesini başlattı. Yıllardır Bodrum'un kanayan yarası olan arızalı içme suyu hatlarının yenileme çalışmaları başladı. Çalışma kapsamında Bodrum ring hattı tamamen yenilenerek arıza kaynaklı kesintilerin önüne geçilecek.

Çalışmalar Torba'da başladı

2012 yılında DSİ tarafından yapımı tamamlanan ve sürekli yaşanan patlaklar nedeniyle uzun süreli su kesintilerin yanı sıra, halkı can ve mal kaybı tehlikesi ile karşı karşıya bırakan Bodrum'un arızalı içme suyu hatlarının yenilenmesi için çalışmalar başladı. Çalışmalar kapsamında mevcut CTP ve HDPE tipi borular, dayanıklılığı yüksek çelik ve duktil cinsi borularla yenilenecek. Torba Kavşağında başlayan çalışmalar etap etap devam edecek

Yaklaşık 20 Bin metre hat yenilenecek

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süredir yapılan saha incelemeleri ve araştırmalarının ardından 56 kilometrelik DSİ ana isale hattının yaklaşık 20 bin metrelik kısmının yenilenmesi için proje hazırlandı. Bugüne kadar hattın yaklaşık 18 bin metresi yine MUSKİ tarafından kısmi olarak yenilenirken yeni proje ile toplam 38 bin metrelik kısmı yenilenmiş olacak. Proje kapsamında mevcut hatlar Torba'da 2 bin 500 metre çelik, Gümbet'te 2 bin 700 metre duktil, Kargı- Oyder'de 5 bin 600 metre duktil ve Turgutreis -Yaka Mahallelerinde 8 bin 600 metre duktil borularla yenilenecek. Ayrıca ihtiyaç duyulan bölgelerde proje kapsamında ilave yenileme çalışması yapılacak. Tüm bu işlemlerin yanı sıra 18 vantuz, 22 tahliye vanası, 4 terfi merkezi ve ilave 2 adet 2000 metreküp kapasiteli içme suyu deposu imalatı da gerçekleştirilecek. Böylelikle Bodrum'un suyunun basıncı ve debisi ayarlanarak kontrolü sağlanacak. Hidrolik modelleme çalışmaları ile zaruri durumlar dışında yaşanan patlakların önüne geçilecek.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un uzun yıllardır devam eden sorununu çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını, özellikle hat arızaları nedeniyle yaşanan su kesintilerinin bu çağda kabul edilebilecek bir sorun olmadığını belirtti. Başkan Aras, yılardır kangrenleşmiş bir sorunu çözmek için Torba Kavşağının olduğu bölgede çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da İçme Suyu Hatları Yenileniyor - Son Dakika

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