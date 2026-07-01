Bodrum'da Kabotaj Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Bodrum'da Kabotaj Bayramı coşkusu

Bodrum\'da Kabotaj Bayramı coşkusu
01.07.2026 16:38  Güncelleme: 16:42
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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlamalar Bodrum Belediye Meydanı'nda çelenk sunma töreni ile başladı. Törene; Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Garnizon Komutanı Personel Albay Ayhan Ulutaş, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Liman Başkanı Tuncay Aydın, şunları dile getirdi;

"Bugün, cumhuriyet tarihimizin en köklü kanunlarından biri olan Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girişinin 100. yıl dönümüdür. 1 Temmuz 1926, Türk denizciliğinin esaret zincirlerini kırdığı; kıyılarımızın ve sahillerimizin yabancı imtiyazların gölgesinden kurtulup, milli hakimiyetin sancağı altına girdiği tarihi bir eşiktir. Kabotaj hakkı, deniz egemenliğimizin iç cephesini tahkim eden hukuki ve milli bir zırhtır. Kendi kıyılarımızda deniz ticareti ve taşımacılık hakkını millileştirerek, limanlarımızda yabancı imtiyazların sömürgeci gölgesini yırtıp atan cumhuriyet iradesi; bugün Mavi Vatanımızın her bir damlasında, deniz yetki alanlarımızda, stratejik tersanelerimizde, şanlı donanmamızda ve her geçen gün büyüyen deniz ticaret filomuzda aynı haysiyet ve ruhla nefes almaktadır."

Bodrum Belediye Meydanı'ndaki etkinliğin ardından denize açılan Bodrum protokolü, denize açılarak deniz şehitleri anısına çelenk bıraktı. Anma töreninin sonrasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Tahliye Kyem-6 botu ile çevre teknelerin gerçekleştirdiği su püskürtme ile su sporları gösterileri şölen sundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da Kabotaj Bayramı coşkusu - Son Dakika

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