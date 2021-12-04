Üye Girişi
Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor - Son Dakika

Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor

04.12.2021 20:16

Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak konutların yıkımının yanı sıra kaçak iskelelerin yıkımı da başladı.

Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak konutların yıkımının yanı sıra kaçak iskelelerin yıkımı da başladı. Deniz üstüne yapılan kaçak iskeleler teker teker yıkılmaya başladı.

Bodrum Belediyesi, kaçak yapılara karşı verdiği mücadeleyi sahillere kaçak olarak yapılan iskelelerin yıkımı ile sürdürüyor. Ortakent Yahşi Mahallesi sahil şeridinde ilk iskele yıkımını gerçekleştiren belediye ekipleri, diğer bütün mahallelerde aynı çalışmayı sürdürecek. Bodrum Belediyesi kaçak olarak yapılan ve özel tekneler tarafından kullanılan iskeleler için yıkım çalışması başlattı. Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü, Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 3621 sayılı kıyı kanunu ve kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmelikle getirilen yeni düzenlemeler kapsamında, sahillerde bulunan kaçak iskelelerin yıkımına başladı.

Denizde sıkı denetim

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan ülke genelinde tüm kıyı bandında uygulanması zorunlu olan iskele genelgesine göre rekreatif amaçlı iskeleler için başlatılan denetimler, denize girmenin mümkün olduğu kumluk ve çakıllık kıyı alanlarında bulunan tüm iskeleleri kapsıyor. Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri ile Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, iskelelerle ilgili yeni mevzuat kapsamında, kıyılarda sahil şeritlerinin doğal özelliklerini gözeterek korumak ve halkın kullanımını engelleyecek unsurların kaldırılması için denetimlerini sıkı tutuyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, genelgenin 6 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandığına işaret ederek şu bilgilendirmede bulundu; "2021/5 sayılı genelge kapsamında kıyının kumluk olduğu alanda yeni iskele yapmanın mümkün olmadığı gibi mevcut iskelelerin yürürlükteki ilgili mevzuat gereğince yasal hale getirilemeyeceği anlaşıldığından, Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce ilk olarak Ortakent Yahşi Sahilindeki iskele ve platformların yıkımlarına başlanılması istenilmiş ve yıkım işlemleri Bodrum Belediyesi yıkım ekiplerince başlatılmıştır" dedi.

Yürürlüğe giren mevzuat gereği, Bodrum'da başlatılan iskele yıkımlarının ilkinin Ortakent Yahşi Mahallesi sahil şeridinde, 166/1 no'lu parsel önündeki iskelenin yıkımı ile başladığının belirtildiği açıklamada, iskele sökümlerinin hazırlanan program dahilinde tüm mahallelerde süreceği ve mevzuata uymayan iskelelerin kıyı alanlarından kaldırılma çalışmalarının devam edeceği ifadesi kullanıldı.

Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor
Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor
Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor
Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Ortakent Yahşi, Bodrum, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray kaybetmeye devam ediyor! Altay engelini de geçemedi 21:05 Galatasaray kaybetmeye devam ediyor! Altay engelini de geçemedi
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi 18:19 Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü 17:54 Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! 15:37 Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Rakamlar elimizde, bu kadar kişiyi toplayamadın! 15:01 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Rakamlar elimizde, bu kadar kişiyi toplayamadın! Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... 13:20 Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi 12:32 Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu 12:13 Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu

Son Dakika Haberleri
21:14 5 Alman otomotiv lideri 19 Ocak'ta sözlü savunma yapacak
21:04 Galatasaray kaybetmeye devam ediyor! Altay engelini de geçemedi
20:51 Kenya'da taşan nehri geçmek isteyen otobüs devrildi: 20 kişi hayatını kaybetti
20:43 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a TÜİK'li miting göndermesi
20:25 İsrail güçleri yerde kıvranan Filistinliyi sokak ortasında öldürdü! O görüntüler kamerada
20:23 Efsane isim geri döndü! Semih Saygıner, 17 yıl sonra dünya şampiyonu oldu
20:06 7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu
20:02 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 4 Aralık Cumartesi günü vaka sayıları
19:39 Son Dakika: Türkiye'de 4 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 228 kişi vefat etti, 20 bin 374 yeni vaka tespit edildi
19:26 Erdoğan'ın Siirt mitingine bombalı tuzak! Polisin dikkati katliamı son anda önledi
5 Alman otomotiv lideri 19 Ocak'ta sözlü savunma yapacak 5 Alman otomotiv lideri 19 Ocak'ta sözlü savunma yapacak         
21:14
7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu 7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu         
20:07
Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi? Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi?         
17:57
Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti         
17:17
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!         
13:17
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde! Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde!         
08:58
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 21:25:02. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement