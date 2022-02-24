Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor... 46 adet iskelenin yıkımına başlandı - Son Dakika
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Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor... 46 adet iskelenin yıkımına başlandı

24.02.2022 14:09

Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor.

Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor... 46 adet iskelenin yıkımına başlandı

MUĞLA Muğla Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi koordinesinde, Gümbet tekne bağlama iskelesinin yanında inşa edilen kaçak ve ruhsatsız 46 adet derme çatma iskelenin yıkımlarına başlandı.

Bodrum Belediyesi tarafından tekne ve iskele sahiplerine 20 gün önce gönderilen tebliğinin ardından, bölgede kaçak ve gelişigüzel inşa edilen iskelelerin 12'si sahipleri tarafından kaldırıldı. Geriye kalan iskelelerin yıkımı Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği tarafından Zabıta Müdürlüğü gözetiminde gerçekleştiriliyor.

Birçoğu tehlike arz eden ve yıkılmak üzere olan iskelelerin kaldırılmasıyla bölgedeki görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Yıkımların 3 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor... 46 adet iskelenin yıkımına başlandı
Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor... 46 adet iskelenin yıkımına başlandı
Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor... 46 adet iskelenin yıkımına başlandı

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BODRUM'DA KAÇAK İSKELELER YIKILIYOR BODRUM'DA KAÇAK İSKELELER YIKILIYOR Başkan Atabay, Bodrum Belediye Başkanı Aras ile görüştü Başkan Atabay, Bodrum Belediye Başkanı Aras ile görüştü

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Muğla Valiliği, Gümbet, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor... 46 adet iskelenin yıkımına başlandı - Son Dakika


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