Bodrum'da kesin korunacak hassas alanı kaçak yapılarla doldurdular
Bodrum'da gözlerini hazine arazisine diktiler
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kesin korunacak hassas alan ilan edilen hazine arazisi, kaçak yapılarla dolduruldu. İşgale, Bodrum Kaymakamlığı müdahale etti.
Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü görevlileri, Ortakent Mahallesi'nde, mülkiyeti hazineye ait taşınmaz üzerine betonarme yapı yapıldığı, bungalov ve tiny house benzeri yapıların zeytinlerin arasına monte edildiği, taşınmazın doğal yapısının bozularak, etrafının taş duvar ile kapatıldığını tespit etti.
Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in talimatıyla Milli Emlak Müdürlüğü denetiminde taş duvarlar ve yapılar, işgalci şahıslara kaldırtılmaya başlandı. Alanın 2021 yılında kesin korunacak hassas alan ilan edilmesi nedeniyle adli ve idari işlemlerin başlatılacağı belirtildi.
Hazine arazisini işgal girişimi
Güvercinlik Mahallesi'nde deniz kenarındaki hazine arazisine bir gayrimenkul firması tarafından duvar yapıldığı, araziye inşaat malzemeleri konulduğu bilgisini alan Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü görevlileri bölgeye gitti.
Görevliler, hazineye ait taşınmazın doğal yapısının bozulduğunu ve araziye inşaat malzemelerinin konulduğunu ve etrafına taş duvar yapıldığını tespit etti. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in talimatıyla Milli Emlak Müdürlüğü denetiminde taş duvar ve işgaller, firmaya kaldırtıldı. Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü tarafından bahse konu firmaya idari işlem yapılarak para cezası uygulandı.
Bodrum Kaymakamlığı'nca hazine arazileri üzerinde kaçak ve ruhsatsız yapılara izin verilmeyeceği, denetimlerin gerek havadan gerekse karadan arttırılarak devam edeceği bildirilerek vatandaşların hassas ve duyarlı olması istendi.
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