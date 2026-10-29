Bodrum\'da klasik ve arazi araçlı konvoy Cumhuriyet\'in 103. yılını kutladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında klasik ve arazi araçlarından oluşan konvoy şehir turu attı.

Bodrum Motorsporları Spor Kulübü tarafından organize edilen etkinlikte, aralarında nostaljik klasik otomobiller ile off-road araçlarının da bulunduğu grup Gümbet Kavşağı'nda bir araya geldi. Türk bayrakları ve süslemelerle donatılan araçlar, hazırlıkların tamamlanmasının ardından kent merkezine doğru harekete geçti. Belediye Meydanı güzergahını takip eden konvoy, kentin simge noktalarından Değirmenler mevkisinde sürüşü tamamladı. Güzergah boyunca kornalar çalarak ilerleyen sürücülere, çevredeki vatandaşlar ve turistler alkışlarla destek verdi. Etkinlik sonunda Değirmenler mevkisinde toplanan sürücüler ve katılımcılar, Türk bayraklarıyla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bodrum Motorsporları Spor Kulübü Başkanı Murat Taşlıdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;

"Bodrum Motor Sporları Spor Kulübü olarak atamızın bize miras bıraktığı Cumhuriyetin 103. yılını kutlamak için kulüp üyeleri yönetim olarak konvoy yaptık. Şehir merkezinden geçişlerimizi yaptık. Sayın kaymakamımıza ve emniyet müdürümüze çok teşekkür ederiz. Bugün 30-35 araç katılım sağladı. 1941 model araç da var aramızda. Off-road kulübü olduğumuz için biz de modele fazla bakmıyoruz ama kişilerin tercihleri 41 model de var, 2025 model araçlarımız da var."

Taşlıdağ son olarak "Motor sporları kardeşliktir diyoruz" dedi.