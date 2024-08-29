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Bodrum'da köpeğin tüfekle vurulduğu iddiası

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir köpeği tüfekle vurduğu suçlamasıyla gözaltına alınan H.H.C., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, sabah saatlerinde Yalıçiftlik Mahallesi Pamukluören Sokak'ta meydana geldi. Bölgede yaşamını sürdüren bir vatandaş, tavuklarına saldırdığını iddia ettiği köpeğe tüfekle ateş etti. Yaralanan köpek, kanlar içinde yerde kaldı. Silah sesini duyanlar, köpeğin yardımına koştu. Bodrum Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü görevlilerince yaralı köpek tedavi altına alındı.

İhbarın ardından jandarma ekipleri de olay yerine geldi. Köpeğe ateş ettiği ifade edilen şahıs, jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Şüpheli, karakoldaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.