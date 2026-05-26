Bodrum\'da Kurban Bayramı\'nda 500 Bin Misafir Bekleniyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı tatili öncesinde asayiş ve trafik denetimine katılan Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, bayramda 500 bin misafir beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da bayram yoğunluğu yaşanırken denetimler de sıklaştırıldı. Torba Uygulama Noktası'ndaki denetimlere Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli ve Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek katıldı. Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla bayramlaşan Kaymakam Sırmalı, emniyet kemeri kullanımı ve hız sınırları başta olmak üzere trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Denetimler sırasında vatandaşlara kolonya ve çikolata ikram edildi.

"Bine yakın personel görev başında"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, ilçede Kurban Bayramı'nın huzur ve güven ortamında geçmesi için tüm kurumların gerekli tedbirleri aldığını vurguladı. Sırmalı, 9 günlük tatil süresince yürütülecek çalışmalara ilişkin "Kurban Bayramı'nın Bodrum ilçemizde güvenli ve huzurlu geçmesi için tüm kurumlarımız tedbirleri almış bulunmakta. Kurban Bayramı'nın 9 günlük süresi boyunca 360'a yakın ekibimiz ve bine yakın personelimiz görev almakta. Trafik ekiplerimiz, kontrol noktalarında trafik kurallarının takibini yapacaklar. 112 ekibi sayımızı arttırdık. Bodrum ilçemiz hem ülkemizin hem de dünyanın göz bebeği bir ilçe. Bu kapsamda, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 500 bin kişiyi bekliyoruz. Plaka Tanıma Sistemi'nden edindiğimiz bilgilere göre yaklaşık 150 bin araç giriş oldu bu da yaklaşık 500 bin kişiye tekabül etmekte. Otellerimiz yüzde 90 doluluk oranında, ikinci konut ve yazlıklarda da doluluk oranı yüzde 90'lar civarında. Bütün misafirlerimizi Bodrum'a bekliyoruz. Havalarda çok güzel, bizde bütün tedbirleri aldık" dedi. - MUĞLA