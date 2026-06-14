Dünya Kupası heyecanı Bodrum Meydanı'na taşındı - Son Dakika
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Dünya Kupası heyecanı Bodrum Meydanı'na taşındı

Dünya Kupası heyecanı Bodrum Meydanı\'na taşındı
14.06.2026 11:01  Güncelleme: 11:04
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı ilk maç, Bodrum Belediye Meydanı'nda dev ekranda vatandaşlar tarafından büyük coşkuyla takip edildi. Maçı Bodrum Belediye Başkanı da izlerken, milli takım sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkan A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı karşılaşma, Bodrum Belediye Meydanı'nı dolduran vatandaşlar tarafından dev ekranda büyük bir heyecan ve coşkuyla takip edildi.

Bodrum Belediyesi tarafından kurulan dev ekran önünde sabahın erken saatlerinde bir araya gelen vatandaşlar, Ay-Yıldızlı ekibimizin Dünya Kupası heyecanına ortak oldu. Karşılaşmayı Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de vatandaşlarla birlikte izledi. Başkan Mandalinci'ye Belediye Başkan Yardımcıları Kanat Özsert ve Tolga Karademir eşlik etti. Meydanı dolduran vatandaşlarla sohbet eden Başkan Mandalinci, milli heyecanı Bodrumlularla birlikte yaşadı.

Bodrum Belediye Meydanı'nda birlik ve beraberlik duygularının ön plana çıktığı organizasyonda vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası serüvenindeki ilk maçını tek yürek olarak takip etti. Meydanı dolduran kalabalık ve yaşanan coşku, renkli görüntülere sahne oldu.

A Milli Takımı karşılaşma boyunca ortaya koyduğu mücadele ve zaman zaman etkili oyunuyla beğeni toplasa da sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte meydanda kısa süreli bir sessizlik yaşanırken karşılaşmayı takip eden vatandaşlar, Dünya Kupası heyecanını birlikte yaşamış olmanın mutluluğu, alınan sonucun ise üzüntüsüyle meydandan ayrıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından kurulan dev ekranın önümüzdeki maçlarda da vatandaşları milli heyecan etrafında buluşturmaya devam edeceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya Kupası heyecanı Bodrum Meydanı'na taşındı - Son Dakika

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