Bodrum'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Bodrum'da yolun karşısına geçmek isteyen adama motosiklet çarptı: 2 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü kaldırıma fırlayarak park halindeki bir araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bodrum ilçesi Atatürk Bulvarı Zabıta Kavşağı'nda saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bodrum'dan Bitez istikametine seyir halinde olan E.A. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen H.Z.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü, gidon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı ve park halindeki bir otomobile çarptı. Motosiklet, çarpmanın ardından 100 metre daha sürüklenirken, kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne, hafif yaralanan yaya ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, yaralılara müdahale sırasında bölgede ikinci bir kaza daha yaşandı. İkinci kazada maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.