Bodrum'da Öğrencilere Sıfır Atık Bilinci Kazandırılıyor - Son Dakika
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Bodrum'da Öğrencilere Sıfır Atık Bilinci Kazandırılıyor

Bodrum\'da Öğrencilere Sıfır Atık Bilinci Kazandırılıyor

Bodrum Belediyesi, Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu öğrencilerine sıfır atık bilincini aşılamak amacıyla etkinlikler düzenledi. Öğrenciler, atık merkezini gezerek geri dönüşüm süreçlerini öğrenirken, atölyelerde çeşitli ürünler yaparak geri dönüşüme katkıda bulundular.

08.04.2025 16:59  Güncelleme: 17:01
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Öğrencilere sıfır atık bilinci kazandırılıyor

MUĞLA - Bodrum Belediyesi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sıfır atık çalışmalarında pilot bölge seçtiği Bodrum'da, çevre bilincinin artırılmasına yönelik etkinlikler devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından belediyenin Birinci Sınıf Atık Merkezi'nde Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu öğrencilerine "Sıfır Atık" etkinliği düzenlendi. Sıfır atık bilincinin kazandırılması amacıyla düzenlenen etkinliğe Temizlik İşleri Müdürü Serkan Kanik başta olmak üzere belediye birim müdürleri, ilgili müdürlük personeli, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Etkinlikte öğrenciler, Bodrum Belediyesi Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezini gezerek geri dönüşüm süreçlerini öğrenme fırsatı buldu. Bodrum Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından düzenlenen atölyelerde ise öğrenciler atık kumaşlardan toka, kese gibi ürünler ile tuval üzerine resimler yaptı. Ayrıca, öğrenciler getirdikleri eski tekstil ürünlerini atık kumbaralarına atarken temizlenen atık malzemelerle hazırlanan çeşitli ürünleri mağazadan alarak geri dönüşüme katkıda bulundu.

Bodrum Belediyesi Birinci Sınıf Atık Merkezi yöneticisi Mühendis Damla Dargan, etkinlik hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Etkinliğimizde, ilçe sınırlarında bulunan tekstil atık kumbaralarından topladığımız ürünleri temizlettik ve bunları atık mağazamıza sunduk. Mağazamızda öğrenciler, getirdikleri tekstil atıkları karşılığında istedikleri ürünü aldılar. Ayrıca atölyelerde öğrenciler, atık kumaşlardan farklı ürünler yaparak geri dönüşümün ne kadar güzel olabileceğini keşfettiler"

Bodrum Belediyesi, çevre bilincinin artırılmasına yönelik etkinlik ve eğitimlerine devam edecek.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Bodrum, Eğitim, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da Öğrencilere Sıfır Atık Bilinci Kazandırılıyor - Son Dakika

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