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Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu - Son Dakika

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

21.02.2022 12:29

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurduMUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü olarak sahile vurdu.

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

MUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü olarak sahile vurdu.

Koyunbaba Mahallesi'nde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarında bir hayvan olduğunu fark etti. Yaklaştıklarında hayvanın yetişkin bir caretta caretta olduğu anlaşıldı. Vatandaşlar, kaplumbağayı yakından incelediklerinde yaşamını yitirdiğini gördü. Kaplumbağayı bulan vatandaşlar, "Biz sahile yürüyüş yapmak için inmiştik. İlk kızım fark etti. Yanına yaklaştığımızda caretta caretta olduğunu gördük. Hayatını kaybetmiş. Neden öldüğünü bilmiyorum. Kafatası yerinden çıkmıştı. Belki ağa takılmıştır. Ama öleli baya olmuş" dedi.

İhbar üzerine Bodrum Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Kaplumbağa sahilden alınarak uygun bir yere gömüldü.

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu
Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu
Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

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Bodrum, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu - Son Dakika
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