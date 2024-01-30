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Bodrum'da ormanlık alanda duvar taşı ocağı projesi için ÇED süreci başlatıldı - Son Dakika
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Bodrum'da ormanlık alanda duvar taşı ocağı projesi için ÇED süreci başlatıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan ormanlık alanda Netiş Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından '200.000 ton/yıl kapasiteli Duvar Taşı Ocağı' projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Proje, 9 milyon 160 bin lira bedelle yapılması planlanan ve Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda 'Orman Alanı ve Önemli Doğa Alanı' olarak planlı alanda yer alıyor.

Bodrum\'da ormanlık alanda duvar taşı ocağı projesi için ÇED süreci başlatıldı
30.01.2024 - 16:20,
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ESMA TURAN

Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman ve doğa alanında '200.000 ton/yıl kapasiteli Duvar Taşı Ocağı' projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı.

Bodrum'a bağlı Sazköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda Netiş Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 92 hektar ruhsat alanının 22 hektar kısmında '200.000 ton/yıl kapasiteli Duvar Taşı Ocağı' projesi yapılması planlanıyor. Duvar Taşı Ocağı projesi için şirket, 17 Ocak'ta tanıtım dosyasını sundu, 29 Ocak'ta ise ÇED süreci başlatıldı. 9 milyon 160 bin lira bedelle yapılması planlanan proje, Aydın-Muğla- Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda, 'Orman Alanı ve Önemli Doğa Alanı' olarak planlı alanda yer alıyor.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Bodrum'da ormanlık alanda duvar taşı ocağı projesi için ÇED süreci başlatıldı - Son Dakika
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