Bodrum\'da Ramazan Öncesi Camilerde Temizlik Çalışmaları Başladı

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Bodrum Belediyesi, Ramazan Ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde temizlik çalışmalarına başladı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Cenaze Hizmetleri Birimi iş birliğinde Ramazan Ayı öncesi camilerde detaylı temizlik yapılıyor. Turgutreis Merkez Camii'nden başlayan temizlik çalışmaları, ilçe genelindeki camilerde de devam edecek.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, temizlik çalışmaları ile ilgili şunları söyledi: "Belediye ekiplerimiz, Ramazan Ayı'na hazırlık kapsamında vatandaşlarımızın ibadetlerini hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için camilerde temizlik çalışmaları yapıyor. Daha temiz ve sağlıklı bir kent yaşamı için Bodrum genelindeki çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." - MUĞLA