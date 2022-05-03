Bodrum'da sahiller boş kaldı - Son Dakika
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Bodrum'da sahiller boş kaldı

03.05.2022 00:58
Bodrum'da sahiller boş kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sezonun üçüncü kruvaziyer gemisi "Mein Schift Herz" bin 233 yolcuyla geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sezonun üçüncü kruvaziyer gemisi "Mein Schift Herz" bin 233 yolcuyla geldi. İlçe merkezinde bayram yoğunluğu ile birlikte yoğunluk yaşanırken yağışlı hava nedeniyle sahiller boş kaldı, günlük tur tekneleri açılamadı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum, bayram boyunca 3 büyük yolcu gemisi ağırlayacak. O gemilerden ilki, bayramın ilk günü ilçeye geldi.

Marmaris'ten gelerek Kumbahçe Mahallesi'ndeki Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen 262 metre uzunluğunda, 32 metre genişliğindeki "Mein Schift Herz" isimli gemide çoğunluğu Alman uyruklu bin 233 yolcu ve 640 personel bulunuyor. Gemiden inen turistler, ilçe merkezinde gözle görülür hareket getirdi. Akşam saatlerine kadar ilçede kalacak geminin bir sonraki durağı Yunanistan'ın Mikonos adası olacak.

Sahiller boş kaldı

Bodrum'da aralıklarla etkili olan yağış ve serin hava nedeniyle, sahillerde beklenen yoğunluk yaşanmadı. Az sayıda kişinin sahilde vakit geçirdiği ve denize girdiği görüldü.

Sağanak yağış nedeniyle denizin tadını çıkaramayan yerli ve yabancı turistler, sahillerdeki yürüyüş yollarında ve ilçe merkezinde yürüyüş yaptı. Kimileri ilçenin tarihi yerlerini gezerken, kimileri de kafe ve restoranlarda vakit geçirdi.

Yağışlı hava nedeniyle günlük tur tekneleri de denize açılamadı. Kumbahçe İskelesi'ndeki onlarca günlük tur teknesinde sadece ikisinin tura çıkabildiği öğrenildi.

Günlük tekne turu biletleri satan Ediz Karakaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yağış dolayısıyla tur satışlarının çok düşük olduğunu ifade ederek, "Bugün yağmurdan dolayı iş olmadı. Talep olmadığı için çıkamadık. Bayram için beklentimiz büyüktü ama yağmur müsaade etmedi. İnşallah ikinci ve üçüncü gün daha iyi olur" şeklinde konuştu. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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