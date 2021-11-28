Bodrum'da 'Şiddetsiz Bir Dünya' paneli düzenlendi - Son Dakika

Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği 'Şiddetsiz Bir Dünya Kadınların Mücadelesiyle Mümkün' konulu panelde Yazar Ayşen Şahin, Gazeteci Yazar Sibel Hürtaş ve Avukat Tuba Torun bilgilendirmede bulunurken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da, kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanmasının bu mücadelenin en önemli basamağı olduğunu söyledi.

Bodrum Belediyesi Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlediği 'Şiddetsiz Bir Dünya Kadınların Mücadelesiyle Mümkün' konulu panel ile yine farkındalık oluşturdu. Yazar Ayşen Şahin, Gazeteci Yazar Sibel Hürtaş ve Avukat Tuba Torun'un katıldığı panel, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da katılımıyla, Şevket Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, panelde yaptığı konuşmada Bodrum'da örgütlü kadın mücadelesinin çok iyi olduğunu ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Aras, Bodrum'da, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında her zaman çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Sizler gibi Türkiye'de dolaşarak bu konuları dile getiren insanların çok büyük bir önemi var. Çünkü kadınlar kimi zaman belki de uğradıkları şiddetin farkında bile olmuyorlar. Kendine olan güvenlerini sağlamaları için karşılarında bu işi başarmış ve alanında çok iyi konumlara gelmiş kadınları görmeleri onlara çok iyi gelecektir. Kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanmaları ve bunun için de iş hayatına ve sosyal hayata katılması gerekiyor" dedi.

Kadınların çalıştıkça güçleneceği ve kimseye ihtiyacı olmadan kendisini geçindirebileceğinin de farkında olacağını kaydeden Aras, kadınların işte o zaman ekonomik özgürlüğünü sağlamış olacağını ifade ederek, "Kadınların ekonomik hayata katılımını sağlamak için sosyal demokrat politikalarımız kapsamında yapacağımız işler var. Mesela kreşler açıyoruz ama aslında buradaki asıl hedefimiz kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmasını sağlamak için zaman bulmak. Bu çalışmaları yürütmeye devam ederken de sizin gibi çok değerli kişilerin tavsiyelerine de her zaman açığız" diye konuştu.

Gazeteci-Yazar Sibel Hürtaş, cezaevlerinde kadınlarla görüşerek yazdığı kitaptan örnekler vererek şiddet gören kadınların yaşadıklarını ve kendi değerlendirmelerini katılımcılarla paylaşırken, Yazar Ayşen Şahin ise kadınların iş hayatında yaşadıkları olumsuzlukları, karşı karşıya kaldıkları çeşitli şiddetleri, kariyerlerini oluşturma sürecinde karşılaştıkları zorlukları ve zorbalıkları anlatarak, kadınlara yönelik uygulanan psikolojik, fiziksel, ekonomik ve cinsel şiddetten örnekler verdi. - MUĞLA