Bodrum\'da Slow Food Toprak Ana Günü ve Yerli Malı Haftası kutlandı

Bodrum Belediyesi, Slow Food Yaveş Gari Bodrum Birliği ve Bodrium Otel iş birliği ile 10. Slow Food Toprak Ana Günü ve Yerli Malı Haftası kutlandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı temsilen Meclis Üyesi - Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu'nun katılımıyla Bodrum Merkez Pazaryeri'nde gerçekleşen etkinlikte, vatandaşlara börülceli tarhana çorbası, Bodrum gemici peksimeti ve coğrafi işaretli Bodrum mandalinası ikram edildi.

Slow Food hareketinin temel hedefi olan "iyi, temiz ve adil gıda" mottosuyla yola çıkılan etkinlik programında konuşan Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, şunları söyledi:

"Yerli Malı Haftası'nı çok önemsiyoruz. Bu haftada vatandaşlarımızla bir araya geliyor, öğrencilerle çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Geçirdiğimiz salgın dönemi bizlere bir kez daha bu etkinliklerin önemini gösterdi."

Bodrum Belediyesi olarak Tarımsal İşler Müdürlüğü'nü kurduklarını belirten Emel Çakaloğlu, konuşmasının sonunda tohumların üretilmesi ve çoğaltılması ile ilgili üreticileri desteklediklerini, bu kapsamda yerli üretime dönülmesi gerektiğini vurguladı.

"Beslen, Öğren, Harekete Geç" sloganıyla sona eren programda vatandaşlar, Bodrum Belediyesi ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.