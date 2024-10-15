Bodrum'da Sualtı Sanatı: 'Tirhandiller ve Batıklar' Projesi Açıldı - Son Dakika
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Bodrum'da Sualtı Sanatı: 'Tirhandiller ve Batıklar' Projesi Açıldı

Bodrum\'da Sualtı Sanatı: \'Tirhandiller ve Batıklar\' Projesi Açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz kültürünü sanata taşıyan 'Tirhandiller ve Batıklar' temalı sualtı parkının 2. etabı, görkemli bir törenle açıldı. Proje, deniz çayırlarının korunmasına dikkat çekerken, sanatı ve denizculuğu bir araya getiriyor.

15.10.2024 20:03
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Bodrum'da denizin derinliklerinde sanat eserleri mavi sularla buluştu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz kültürünü sanata taşıyan 'Tirhandiller ve Batıklar' temalı sualtı parkının 2. etabı görkemli bir törenle açıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi İsabelle Dupont ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin de aralarında bulunduğu protokol üyeleri, suyun altında kurdele keserek projeye imza attı. Denizin derinliklerindeki sanat eserleri, sualtı kameralarıyla canlı olarak kaydedildi.

Deniz çayırlarının önemi ve ekosistem üzerine vurgular

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, deniz çayırlarının bölge için taşıdığı hayati önemi vurgulayarak, "Posidonia çayırları, denizlerin akciğerleridir. Akdeniz foklarından caretta caretta kaplumbağalarına, balıklar ve mercanlar bu çayırların sağladığı oksijen sayesinde hayat buluyor. Bodrum'un su altını sanatsal açıdan zenginleştirirken aynı zamanda ekosisteme de katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanat ve denizcilik tarihi bir arada

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği ve Fransız Kalkınma Ajansı'nın desteklediği Blue Exile Art Project Bodrum Sualtı Parkı, deniz çayırlarının korunmasına dikkat çekerken, mavi yolculuk ve denizcilik kültürüne atıfta bulunan eserleriyle göz doldurdu. Görecek Adası'nda düzenlenen etkinlikte Bülent Çınar, Ege Kolcu, Genco Gülan ve İrfan Aydın gibi sanatçıların eserleri sergilendi. Ayrıca, Ağanlar Tersanesi tarafından yapılan bir tirhandil sualtına yerleştirilerek izleyicilere sunuldu.

Başkan Ahmet Aras, "Bu topraklar, binlerce yıldır süngercilikle yoğrulmuş, mavi yolculuğun beşiği olmuştur. Atalarımızdan devraldığımız bu mirası koruyarak, Akdeniz'in barış denizi olarak kalmasını sağlamak zorundayız" dedi.

Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi İsabelle Dupont, Bodrum'da gerçekleşen bu etkinliğin çevre bilincini ve kültürel bağları güçlendirdiğine dikkat çekti. Dupont, "Akdeniz'e hepimiz bir şeyler borçluyuz. Sanat ve çevre korumanın iç içe geçtiği bu proje, bölgesel farkındalığı artırarak, ortak mirasımıza sahip çıkmamızı sağlıyor" dedi.

Bodrum'un deniz altı dünyasına sanatı entegre ederek, bölgeyi sürdürülebilir bir turizm destinasyonu haline getirme yolunda güçlü bir adım oldu. Bodrum, sadece mavi suların değil, deniz altının da bir sanat merkezi olarak öne çıkıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da Sualtı Sanatı: 'Tirhandiller ve Batıklar' Projesi Açıldı - Son Dakika

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