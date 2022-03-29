Bodrum'da süt içmeyen çocuk kalmayacak - Son Dakika
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Bodrum'da süt içmeyen çocuk kalmayacak

29.03.2022 18:45

Bodrum'da süt içmeyen çocuk kalmayacakMUĞLA Bodrum Belediyesi tarafından 'Bodrum Halk Süt' projesi çerçevesinde 2 ile 5 yaş arasındaki ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz süt dağıtımına yeniden başladı.

Bodrum'da süt içmeyen çocuk kalmayacak

MUĞLA Bodrum Belediyesi tarafından 'Bodrum Halk Süt' projesi çerçevesinde 2 ile 5 yaş arasındaki ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz süt dağıtımına yeniden başladı. Pandemi dolayısıyla dağıtımına kısa süre ara verilen Halk Süt, tekrar çocuklara buluştu.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine uzun ömürlü pastörize edilmiş 1 litrelik sütler, koliler halinde teslim edildi. İlk etabının Nisan ve Mayıs aylarını kapsayacağı dağıtım, bir çocuğun iki aylık sütünü karşılayacak şekilde gerçekleştiriliyor. Geçen 1 yıl boyunca toplamda bin 400 çocuğun süt ihtiyacı karşılanırken bu etapta Dereköy, Peksimet, İslamhaneleri, Akyarlar ve Gürece olmak üzere toplam 5 mahallede, 65 çocuğa 65 koli süt dağıtıldı.

Ekipler, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın selamını ileterek teslim ettikleri sütlerin kullanma talimatını anlatırken vatandaşların istek ve taleplerini de dinledi. Bodrum Halk Sütü çok beğendiklerini ve çocukları için kapılarına kadar gelen süt dağıtımından memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, Başkan Aras'a teşekkürlerini iletti.

2-5 yaş arası ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılan Bodrum Halk Süt, Bodrum'un tüm mahallelerinde planlı bir şekilde dağıtılacak. Bu çerçevede çocuk başına düzenli olarak her çocuğa hafta da 1 litre olacak şekilde süt dağıtımı sağlanacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, mahalle muhtarlarına başvurarak süt talebinde bulunabilecek.

Bodrum'da süt içmeyen çocuk kalmayacak
Bodrum'da süt içmeyen çocuk kalmayacak
Bodrum'da süt içmeyen çocuk kalmayacak

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Pandemi, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum'da süt içmeyen çocuk kalmayacak - Son Dakika


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