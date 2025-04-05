Bodrum'da Yağmur Altında 6. Acı Ot Festivali Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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Bodrum'da Yağmur Altında 6. Acı Ot Festivali Coşkuyla Başladı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Acı Ot Festivali, yağmur altında intens bir katılımla başladı. Kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle devam eden festivalde, Bodrum'un şifalı otları tanıtıldı.

05.04.2025 16:56  Güncelleme: 17:05
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Bodrum'da yağmur altında festival

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Bodrum Acı Ot Festivali, yağmur altında başlarken, festival yağmura rağmen yoğun ilgi gör

Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği tarafından düzenlenen; Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve Bodrum Esnaf Odası tarafından da desteklenen Acı Ot Festivali, öğle saatlerine doğru, Ortakent Köyiçi'nde kortej yürüyüşüyle başladı.

Davul zurna eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü sonrası festival meydanında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Konuşmaların yapıldığı esnada sağanak yağış başladı, festivale katılanlar sığınacak yer aradı. Stant açan yüzlerce vatandaş, ürünlerini yağmurdan korumak için çaba harcadı. Yağmura rağmen festivale katılan binlerce kişi, şemsiyelerle festival alanını gezdi. Etkinlikte toplamda 260 stant açıldığı bildirildi.

Festivalde acı ot başta olmak üzere baldıran, delikenker, turp otu, tilkişen ve ada marulu gibi Bodrum'un bereketli topraklarında yetişen şifalı otlar üreticilerden buluştu. Şifalı otların yanı sıra çeşitli gıda ve hediyelik ürünler de statlarda yerini aldı.

Festival boyunca Bodrumlu şefler ve gastronomi uzmanları yemek atölyeleri, tadım etkinlikleri ve ilçedeki yemek kültürü üzerine söyleşiler gerçekleştiriyor. Festival sahnesinde yerel ve ulusal sanatçıların konserlerinin yanı sıra halkoyunları gösterileri sergileniyor.

OYDER Başkanı Öncel Erkal, festivalin yağmur bereketiyle başladığını dile getirerek destek veren herkese teşekkür etti.

Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Kanat Özsert ise, "Bodrum'un bereketli topraklarından soframıza uzanan lezzetlerin, gelenekleri ve emeğin buluşma noktası olan festivale hepiniz hoş geldiniz. Bodrum'un sadece denizi, kumu, güneşiyle değil kültürü, doğası ve yöresel mutfağıyla kendisine hayran bırakan bir kenttir. 50'den fazla ot yemeğine ev sahipliği yapan mutfağımız sadece bizim değil tüm dünyanın ilgisini çekmektedir" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Daire Başkanı Kadriye Yıldırım Erkal da festivalde emeği geçen herkese teşekkür etti.

6. Bodrum Acı Ot Festivali, Pazar akşamına kadar devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da Yağmur Altında 6. Acı Ot Festivali Coşkuyla Başladı - Son Dakika

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