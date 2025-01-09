Bodrum'da Yağmur Suyu Hattı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bodrum'da Yağmur Suyu Hattı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Bodrum Belediyesi, şehir genelinde yağmur suyu drenaj hattı ve mazgal imalatı çalışmalarına devam ediyor. 2024 yılı içerisinde 1400 metre yeni yağmur suyu hattı imalatı planlanırken, birçok mahallede çalışmalara hız verildi.

09.01.2025 16:09  Güncelleme: 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor

MUĞLA - Bodrum Belediyesi, kent genelinde yağmur suyu drenaj hattı ve mazgal imalatlarına devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde birçok mahallede yağmur suyu hattı ile mazgal imalatlarını tamamladı. 2024 yılı içerisinde bin 400 metre yeni yağmur suyu hattı imalatı yapan ekipler, son 1 ayda yağmur suyu drenaj hattı ve mazgal imalatlarını şu mahallelerde tamamlandı: Gümüşlük Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak, Yokuşbaşı Mahallesi Sarılar Sokak, Çarşı Mahallesi Dr. Ekrem Uslu Çıkmazı, Cevat Şakir Mahallesi Ağar Sokak, Yalıkavak Mahallesi 6100 Sokak, Müskebi Mahallesi Tersane ve Emiroğlu sokak, Yahşi Mahallesi 2648 Sokak, Peksimet Mahallesi 5541 Sokak, Turgutreis Mahallesi 4015 Sokak, Bahçelievler Mahallesi 7043 Sokak, Akyarlar Mahallesi Mehmet Tanış Sokak, Farilya Mahallesi 734 Sokak.

Türkbükü Mahallesi Keleşharım Caddesi ve Bitez Mersinli Caddesindeki imalat çalışmalarına devam eden ekipler, Bahçeyakası, Gökpınar ve Kumköy mahallelerinde de yağmur suyu borulama ve mazgal çalışmaları gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde çalışmalarına devam eden ESPAR kanal açma ve temizlik aracı ise belirlenen plan doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, aşırı yağışlar sonrası sahada yaptığı denetim ve incelemeler sonrası ilgili birim müdürleri ve başkan yardımcılarına talimat vererek üst yapı çalışmaları yapılacak tüm cadde ve sokaklarda öncelikle yağmur suyu hattı ve gerekli yerlerde mazgal imalatı yapılması talimatını verdi. Başkan Mandalinci'nin saha ziyaretlerinde yaptığı denetim ve incelemeler sırasında vatandaş ve esnaflardan gelen talepler doğrultusunda Turgutreis Sanayii'nde de sıkıntı yaşanan sokaklarda mazgal imalat çalışmaları kısa sürede tamamlandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Bodrum, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da Yağmur Suyu Hattı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:38:40. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Yağmur Suyu Hattı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.