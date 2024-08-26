Bodrum'daki temizlik seferberliği Torba'da devam etti - Son Dakika
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Bodrum'daki temizlik seferberliği Torba'da devam etti

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Bodrum Belediyesi ekipleri, Torba Mahallesi'nde detaylı temizlik çalışması yaptı. Temizlik seferberliği kapsamında cadde ve sokaklarda ot temizliği, atık temizliği, budama, yıkama ve süpürme gibi işlemler gerçekleştirildi.

26.08.2024 14:36  Güncelleme: 14:42
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Bodrum'daki temizlik seferberliği Torba'da devam etti

MUĞLA - Bodrum Belediyesi ekipleri, temizlik seferberliği kapsamında Torba Mahallesi genelinde detaylı temizlik çalışması yaptı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin talimatı ile başlatılan temizlik seferberliği, Torba Mahallesi genelinde farklı müdürlüklerden 108 personel ve 16 araç ile kapsamlı olarak yapıldı. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmaya Destek Hizmetleri, Park ve Bahçeler, Zabıta, Fen İşleri, Veteriner İşleri, Kültür ve Sosyal İşler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Mali Hizmetler, İmar ve Şehircilik, Yapı Kontrol ile Özel Kalem müdürlüklerine bağlı birimlerde görevli personeller katıldı.

Yapılan temizlik çalışmasında cadde ve sokaklarda ot temizliği, atık temizliği, yola taşan ağaç ve çalılarda budama, yıkama, süpürme; konteyner tamir, bakım ve temizliği ile bölgede önceden belirlenen imalat, bakım ve onarımlar gerçekleştirildi.

Torba Mahalle Muhtarı Fatma Kavcar, Temizlik İşleri Müdürü Serdar Kaya ve Destek Hizmetleri Müdürü İzzet Mert Kallem'in de katıldığı kapsamlı temizlik çalışması sonunda Bodrum Belediyesi Birinci Sınıf Atık Getirme merkezinde ayrıştırılan atıklardan 130 kilogram cam, 55 kilogram plastik, 8,5 kilogram alüminyum metal, 7,5 kilogram kağıt karton, 258 kilogram lastik ve 34 kilogram da diğer atıklar çıktı.

Temizlik seferberliği belirlenen plan doğrultusunda farklı mahallelerde devam edecek.

Kaynak: İHA

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