Bodrum edebiyat, kültür ve sanatla dolu bir hafta geçirecek - Son Dakika
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Bodrum edebiyat, kültür ve sanatla dolu bir hafta geçirecek

04.04.2022 17:11

Bodrum edebiyat, kültür ve sanatla dolu bir hafta geçirecek Başkan Aras; "Bu kadim mirasa sahip çıkmak için çalışıyoruz" Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 'Akdeniz Edebiyat Günleri-Dünya Merhaba Günü-Halikarnas Balıkçısı Anma Etkinlikleri' basın...

Bodrum edebiyat, kültür ve sanatla dolu bir hafta geçirecek

Başkan Aras; "Bu kadim mirasa sahip çıkmak için çalışıyoruz"

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 'Akdeniz Edebiyat Günleri-Dünya Merhaba Günü- Halikarnas Balıkçısı Anma Etkinlikleri' basın toplantısı Trafo Kafe Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu kadim mirasa sahip çıkmak için çalışıyoruz" dedi.

Bodrum Belediyesi'nin organizasyonu, Bodrum Deniz Müzesi, Bodrum Kent Konseyi ve Livaneli Vakfı iş birliği ile gerçekleştirilecek olan kültür ve sanatla dolu etkinlik programı basın toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Ummahan Yurt, Tayfun Yılmaz, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Sanatçı Zülfü Livaneli ile Gazeteci-Yazar Serdar Gündoğ ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda 15 Nisan Cuma Günü başlayacak ve beş gün boyunca sürecek olan 'Akdeniz Edebiyat Günleri Dünya Merhaba Günü-Halikarnas Balıkçısı Anma Etkinlikleri-Halikarnas Balıkçısı Sanat Sempozyumu' ile ilgili bilgiler verilirken tarih, kültür, sanat ve Balıkçı'nın kenti Bodrum'da bu tür etkinlerin yapılmasının önemine de değinildi.

"Bodrum'un bize verdiklerine her zaman minnet duyuyorum"

Açılış konuşmasını yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu eşsiz kentin bugüne kadar nice tarihi kişiliklere, sanatçılara, düşün insanlarına ve yaşam dolu halkına; tarihiyle, kültürüyle, doğal güzellikleriyle hayran olunan ve yaşamaktan büyük mutluluk duyulan bir memleket olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Batı edebiyatının ilk yazılı örneklerinin yazarı olarak kabul edilen Homeros, Bodrum'dan 'Ebedi Mavilikler Ülkesi' diye söz eder. Halikarnas Balıkçısı ise yüzyıllar sonra bu büyük ozana seslenircesine Bodrum'un kendisinde bıraktığı benzer ilk duyguyu 'Bir Başka Dünyadayım Apaydınlık Bir Dünyada' diye açıklar. Bu eşsiz kent, bugüne kadar nice tarihi kişiliklere, sanatçılara, düşün insanlarına ve yaşam dolu halkına; tarihiyle, kültürüyle, doğal güzellikleriyle hayran olunan ve yaşamaktan büyük mutluluk duyulan bir memleket olmuştur. Bodrum'un bize verdiklerine her zaman minnet duyuyor ve ona olan sorumluluğumuzu yerine getirebilmek adına bu kadim mirasa sahip çıkmak için çalışıyoruz."

Yurt dışından görüntülü görüşme ile basın toplantısına katılan Müzisyen, Senarist, Politikacı, Yazar ve Film Yönetmeni Zülfü Livaneli ise projenin kendisini çok heyecanlandırdığını, Bodrum'un nasıl köklü bir kültüre sahip olduğunun bilindiğini söyledi.

Bodrum edebiyat, kültür ve sanatla dolu bir hafta geçirecek
Bodrum edebiyat, kültür ve sanatla dolu bir hafta geçirecek
Bodrum edebiyat, kültür ve sanatla dolu bir hafta geçirecek

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Halikarnas Balıkçısı, Edebiyat, Bodrum, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum edebiyat, kültür ve sanatla dolu bir hafta geçirecek - Son Dakika


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