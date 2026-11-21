Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA) - Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi, şiddetsiz bir Bodrum hedefiyle hazırladığı "Şiddet Tutum Politika Belgesi"ni düzenlediği basın toplantısında kamuoyuna tanıttı. Kurumlarda taciz, mobbing, baskı ve şiddetin önlenmesini amaçlayan belge için 25 Kasım'da imza günü düzenleneceği duyuruldu.

Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Noktası'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla hazırladığı "Şiddet Tutum Politika Belgesi"ni açıkladı.

Belgede, Muğla'nın şiddet vakaları bakımından Türkiye'de üçüncü sırada, Bodrum'un ise Muğla ilçeleri arasında ilk sırada yer aldığı ifade edildi.

"Şiddeti gören de kadın, utancını yaşayan da kadın. Utancın artık bunu yapan kişinin üzerine geçmesini istiyoruz" ifadelerin yer aldığı belgede, şiddet mağdurunun değil, şiddeti uygulayanların utanması gerektiği vurgulandı.

Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi, "Şiddet Tutum Politika Belgesi"ni imzalayan kurum ve kuruluşların, kendi bünyelerinde şiddeti önleyici politikalar geliştirmesi ve şiddet olaylarında faile gerekli yaptırımları uygulamasını talep etti.