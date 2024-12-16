Bodrum Mumcular Mahallesi'nde İçme Suyu Hatları Yenileniyor

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Bodrum Mumcular mahallesinde içme suyu hatları yenileniyor

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Mumcular Mahallesi Karaova mevkiinde sürekli patlayarak kayıp kaçaklara ve kesintilere neden olan içme suyu hatlarını yeniliyor.

İçme suyu hatlarının yenileyerek hem modern bir altyapı oluşturmak hem de kayıp kaçak oranını azaltarak suyu verimli kullanma konularında önemli yatırımlar yapan MUSKİ Genel Müdürlüğü bu çalışmalarını arttırarak sürdürüyor. Özellikle Muğla'da su sıkıntısını en yakından hisseden Bodrum'un farklı noktalarında çalışma başlatan MUSKİ ekipleri bu sorunların tamamen ortadan kalkması için projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Mumcular'da arızaların önüne geçiliyor

Hatların kullanım ömrünü tamamlaması nedeniyle yenileme projelerini sürdüren MUSKİ ekipleri son olarak Mumcular mahallesinde çalışma başlattı. Sürekli olarak patlakların yaşandığı ve bu nedenle su kayıp - kaçağının ve kesintilerin meydana geldiği Karaova mevkiinde bulunan içme suyu hattının yenileme çalışmaları başlarken bu çalışma ile bölgeye kesintisiz su sağlanması amaçlanıyor. Sürekli arızalanan hatlar bölge şartlarına uygun ve basınca dayanaklı borular ile değiştirilerek vatandaşların hizmetine sunuluyor. Mumcular Mahallesinde devam eden hat yenileme çalışmaları ile birlikte sık sık arıza yaşanmayacağı ve böylelikle de bölgeye kesintisiz su sağlanacağı belirtildi.

MUSKİ İçme Suyu Daire Başkanlığı Kaynak Şefi Özden Çınar, "Mumcular Karaova Mahallesi ana şebeke hattında yenileme çalışması yapıyoruz. 300 metrelik kısımda sürekli arıza veren bir kısımdı. Bu bölümün yenilemesini yapıyoruz. 400'lük yeni hatlar döşeniyor. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı suya ulaşması ve daha sağlıklı hizmet için buradayız. Şu an halkımızdan aldığımız neticeler çok olumlu" dedi.