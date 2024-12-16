Bodrum Mumcular Mahallesi'nde İçme Suyu Hatları Yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bodrum Mumcular Mahallesi'nde İçme Suyu Hatları Yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Mumcular Mahallesi'ndeki eski içme suyu hatlarını yenileyerek su kayıp oranlarını azaltmayı ve kesintisiz su temin etmeyi hedefliyor. MUSKİ ekipleri, arızaların önüne geçmek için yeni hat döşeme çalışmalarına başladı.

16.12.2024 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Mumcular mahallesinde içme suyu hatları yenileniyor

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Mumcular Mahallesi Karaova mevkiinde sürekli patlayarak kayıp kaçaklara ve kesintilere neden olan içme suyu hatlarını yeniliyor.

İçme suyu hatlarının yenileyerek hem modern bir altyapı oluşturmak hem de kayıp kaçak oranını azaltarak suyu verimli kullanma konularında önemli yatırımlar yapan MUSKİ Genel Müdürlüğü bu çalışmalarını arttırarak sürdürüyor. Özellikle Muğla'da su sıkıntısını en yakından hisseden Bodrum'un farklı noktalarında çalışma başlatan MUSKİ ekipleri bu sorunların tamamen ortadan kalkması için projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Mumcular'da arızaların önüne geçiliyor

Hatların kullanım ömrünü tamamlaması nedeniyle yenileme projelerini sürdüren MUSKİ ekipleri son olarak Mumcular mahallesinde çalışma başlattı. Sürekli olarak patlakların yaşandığı ve bu nedenle su kayıp - kaçağının ve kesintilerin meydana geldiği Karaova mevkiinde bulunan içme suyu hattının yenileme çalışmaları başlarken bu çalışma ile bölgeye kesintisiz su sağlanması amaçlanıyor. Sürekli arızalanan hatlar bölge şartlarına uygun ve basınca dayanaklı borular ile değiştirilerek vatandaşların hizmetine sunuluyor. Mumcular Mahallesinde devam eden hat yenileme çalışmaları ile birlikte sık sık arıza yaşanmayacağı ve böylelikle de bölgeye kesintisiz su sağlanacağı belirtildi.

MUSKİ İçme Suyu Daire Başkanlığı Kaynak Şefi Özden Çınar, "Mumcular Karaova Mahallesi ana şebeke hattında yenileme çalışması yapıyoruz. 300 metrelik kısımda sürekli arıza veren bir kısımdı. Bu bölümün yenilemesini yapıyoruz. 400'lük yeni hatlar döşeniyor. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı suya ulaşması ve daha sağlıklı hizmet için buradayız. Şu an halkımızdan aldığımız neticeler çok olumlu" dedi.

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Bodrum, Sağlık, Çevre, Yerel, Yaşam, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum Mumcular Mahallesi'nde İçme Suyu Hatları Yenileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:56:11. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum Mumcular Mahallesi'nde İçme Suyu Hatları Yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.