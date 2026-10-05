Bodrum Mumcular yakınındaki yangın 6 helikopter ve 2 uçakla kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bodrum Mumcular yakınındaki yangın 6 helikopter ve 2 uçakla kontrol altına alındı

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Bodrum Mumcular yakınındaki yangın 6 helikopter ve 2 uçakla kontrol altına alındı
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Bodrum Mumcular yakınlarındaki Çocuk Mezarı mevkisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Çalışmalara 6 helikopter ile 2 uçak havadan, 16 arazöz ve 6 su tankeri karadan destek verdi; bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma sürüyor.

(MUĞLA) - Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mumcular yakınlarında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mumcular yakınlarında bulunan Çocuk Mezarı mevkisinde çıkan yangına, ekipler havadan ve karadan müdahale etti.

Yangının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara 6 helikopter ve 2 uçak havadan destek verdi. Karadan ise 16 arazöz ve 6 su tankeri görev aldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Bölgede ekipler tarafından soğutma çalışmaları sürdürülürken, olası yeniden alevlenmelere karşı da kontroller devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Bodrum Mumcular yakınındaki yangın 6 helikopter ve 2 uçakla kontrol altına alındı - Son Dakika
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