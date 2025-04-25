Bodrum Uluslararası Hıdrellez Şenliği Hazırlıkları Tamamlandı

Bodrum Kent Konseyi Tanıtım ve Etkinlik Çalışma Grubu ile Unesco Türkiye Milli Komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan Bodrum Uluslararası Hıdrellez Şenliği'nin hazırlıkları tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, BODER destekleriyle Kumbahçe Giritli Teyze Plajında 3-4 ve 5 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Bodrum Uluslararası Hıdrellez Şenliği'nin tanıtımı ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Meclis Üyesi Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Gamze Türk Oğuz, Bodrum Kent Konseyi Etkinlik ve Tanıtım Çalışma Grubu Temsilcisi Didem Pekdemir, Kumbahçe Mahalle Muhtarı Zehra Bilgin katıldı.

Bodrum Uluslararası Hıdırellez Şenliği'nin UNESCO destekli bir etkinlik olarak hayat bulduğunu belirten Bodrum Kent Konseyi Etkinlik ve Tanıtım Çalışma Grubu Temsilcisi Didem Pekdemir "Biz bu yıl Bodrum'da, bu anlamlı günü bir şenliğe dönüştürüyoruz. Hem yerel hem de uluslararası katılımla, birlik ve beraberliğin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha göstereceğiz. Aynı zamanda bu yıl şenliğimiz sadece kültürel bir buluşma değil, sosyal sorumluluk anlamında da çok kıymetli bir adım atıyoruz" dedi.

Kumbahçe Mahalle Muhtarı Zehra Bilgin ise herkesi Hıdırellez Şenliğine davet etti. Yapılan açıklamada şenliğin geleneksel hale getirilmesi amaçlandığı da belirtildi.

Program sonunda toplantıya katılanlara Hıdırellez kesesi dağıtıldı. - MUĞLA