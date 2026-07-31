Bodrum\'un su sorunu... Ahmet Aras: Su yönetiminde kriz dönemi geri kaldı

Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'da eski CTP su borularının büyük ölçüde yenilendiğini, su yönetiminde kriz döneminin geride kaldığını bildirdi.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2027 yılı yatırım programı dolayısıyla planlanan Katılımcı Bütçe Toplantısı, Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Havva Atabey ve Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz başta olmak üzere ilgili birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bodrum'a yaptıklarımız ortada. Bugün hepsini tek tek anlatacağız. Yani iki yılda Bodrum'da nereden nereye geldiğimizi önce bir kere bugün burada herkese göstereceğiz. Sonra da 2027-2029 programını yine arkadaşlarımızı dinleyerek, onların aciliyetlerine ve önceliklerine göre planlayacağız. Hem de bizim yapmayı planladığımız yatırımları yine burada anlatacağız. Çok iyi durumdayız. O patlamalarda artık tek CTP kaldı zaten. Onları da değiştirdikten sonra hiç kalmayacak. Biz sadece patlak tamir eden, arıza gideren, yani kriz çözen bir durumdan; artık yöneten bir su idaresine geçtik. Bodrum Yarımadası'ndaki suyu yönetebiliyoruz."

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum'daki su sorununun çözümü için Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğünü belirtti. Mandalinci, geçen yıldan bu yaz sezonuna kadar eski CTP boruların duktil borularla değiştirilmesi sayesinde, yüzde 50'nin üzerindeki su kayıp-kaçak oranında önemli düşüş sağlandığını ifade etti. Mahallelerde küçük çaplı su kaçaklarının zaman zaman sürdüğünü kaydeden Mandalinci, yüksek isale hattındaki büyük arızaların giderildiğini, böylece su israfının, vatandaş mağduriyetinin ve yol hasarlarının büyük ölçüde önlendiğini söyledi.

Mandalinci, yoğun yağışlar sonucu barajlardaki doluluk oranının yüzde 80'in üstünde olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hem sistemdeki boruların değişimiyle su sarfiyatını engelledik hem de barajlarımız sayesinde suyu tutabildik ve sisteme şu anda iyi bir şekilde verebiliyoruz. Bodrum'umuzun hemen hemen her mahallesinde şu an etkin ve verimli bir şekilde su yönetimi ve vatandaşlarımıza su arzı söz konusu. Tabii ki yüksek debilerde, yüksek kotlarda yer yer sıkıntı yaşansa da geçtiğimiz yıllara nazaran yüzde 90'ın üzerinde iyileşme söz konusu. Yapılan çalışma belli bir aşamaya geldi ama burada kalacak değil. Daha da geliştirilecek. Özellikle eski belediyelerden kalan sistemdeki asbest boruların değişimiyle beraber hem kılcal hatlarda hem ana arterlerde daha etkin, daha verimli bir su sevkiyatı sağlanmış olacak. Böylelikle kayıp-kaçağı yüzde 20'nin altına indirerek, yüzde 10 seviyesinde tutarak vatandaşımıza etkin bir su hizmeti sağlıyor olacağız."

Çiftçilere su tasarrufu çağrısında bulunan Tamer Mandalinci, vahşi sulama yerine damla sulama gibi modern ve sürdürülebilir yöntemlerin tercih edilmesini istedi.