Boğa Güreşlerinde Gülbey Zaferi - Son Dakika
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Boğa Güreşlerinde Gülbey Zaferi

Boğa Güreşlerinde Gülbey Zaferi

Aydın'da Kader Aydoğdu'nun boğası Gülbey, rakibini yenerek galibiyetini davul zurna ile kutladı.

25.11.2024 14:56
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde gerçekleştirilen 29. Boğa güreşlerinde Kader Aydoğdu'nun Gülbey ismini verdiği boğası, rakibini yenip arenanın tozunu attırdı. Güreşi kazanan Aydoğdu, davul zurna eşliğinde galibiyetini kutladı.

Aydın Kemer Yörük Türkmenleri Derneği tarafından düzenlenen boğa güreşinde 40 çift boğa güreşti. Soğuk havaya rağmen güreşe vatandaşların katılımı yüksek oldu.

Dernek ve güreş komite başkanı Ali Atagün, "Aydın'ın bütün ilçelerinden bu boğalar geldi. Hava biraz soğuk ama güreşler çok iyi gidiyor. Boğalar arenada rakiplerini yenmek için güzel bir performans sergilediler. Zaman zaman arenadan kaçan boğalar oldu. Sorunsuz bir şekilde güreşleri tamamladık" dedi.

Güreşlerde boğalar rakiplerini yenmek için mücadele etti. Kimi boğalar sahiplerine zor anlar yaşatırken, bazıları ise güreş alanından koşarak kaçtı. Germencik'in Çarıklar Mahallesinde yaşayan 21 yaşındaki Kader Aydoğdu, güreşe 5 yaşındaki Gülbey ismini verdiği boğa ile katıldı. Boğasının koçlarına yazma dolayan Aydoğdu, bir çocuk gibi büyüttüğü Gülbey'i rakibini saniyeler içerisinde yenmeyi başardı. Çok mutlu olan Kader Aydoğdu, güreş alanında bulunan müzik ekibine davul ve zurna çaldırıp galibiyeti kutladı. Aydoğdu'nun sevincine babası da eşlik edip arenada oynayarak müzik ekibine para vererek sevincini onlarla da paylaştı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Boğa Güreşlerinde Gülbey Zaferi - Son Dakika

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