Boğaz'da Geminin Geçişi Nedeniyle Trafik Durduruldu - Son Dakika
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Boğaz'da Geminin Geçişi Nedeniyle Trafik Durduruldu

Boğaz\'da Geminin Geçişi Nedeniyle Trafik Durduruldu
02.07.2026 07:41
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Bahamalar bayraklı JSD6000 boru döşeme gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı, trafik kapatıldı.

İtalya'dan Romanya'ya seyir halinde olan 215 metrelik Bahamalar bayraklı boru döşeme gemisi JSD6000 İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor. Geminin geçişi esnasında boğaz hattı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İstanbul Boğazı'nın güney girişinden 07.00'de boğaza giriş yapan ve Romanya'ya seyreden Bahamalar bayraklı 215 metre boyunda 49 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi JSD6000 Kıyı Emniyeti römorkörleri eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptığı esnada boğaz hattı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Boğaz'da Geminin Geçişi Nedeniyle Trafik Durduruldu - Son Dakika

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