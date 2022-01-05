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Bölge üniversite rektörlerinden Atatürk Üniversitesine ziyaret - Son Dakika

Bölge üniversite rektörlerinden Atatürk Üniversitesine ziyaret

05.01.2022 17:41
Bölge üniversite rektörlerinden Atatürk Üniversitesine ziyaret

Araştırma Üniversitesi unvanı alması hasebiyle Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen tebrikleri kabul eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversiteyi ziyaret eden bölge üniversite rektörlerini ağırladı.

Araştırma Üniversitesi unvanı alması hasebiyle Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen tebrikleri kabul eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversiteyi ziyaret eden bölge üniversite rektörlerini ağırladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİDAP Toplantısına katılmak üzere Erzurum'a gelen Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul'u konuk eden Rektör Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çevre üniversitelerle kardeşlik ve dostluk bağı içinde ilişkilerin sorunsuz devam ettiğini belirten Rektör Çomaklı, birçok proje ve programla bir araya gelindiğine vurgu yaptı. Atatürk Üniversitesinin Araştırma Üniversitesi etiketi kazanmasıyla birlikte gücüne güç kattığını, bu gücü katma değere dönüştürerek topluma sunma konusunda çalışmalarının devam ettiğini aktaran Prof. Dr. Çomaklı, ulusal ve uluslararası başarılara imza atan akademisyenlerin Araştırma Üniversitesi olma yolunda büyük emek harcadıklarını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı nezdinde bütün Atatürk Üniversitesi ailesini kutlayan konuklar, yakın geçmişte kurulan üniversitelerin, 65 yıllık tarihe sahip olan Atatürk Üniversitesinin bilgi ve tecrübesinden faydalanma yoluna gidilmesinin önem arz ettiğini belirttiler.

Rektör Çomaklı, sohbet havasında geçen ziyaretin ardından konuklarına Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimini, Kurumsal İletişim Direktörlüğünü (KİD) ve İnsan Kaynakları birimlerini tanıttı. BAP'tan sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin ve BAP Koordinatörü Prof. Dr. Abdulkadir Çiltaş'ın refakat ettiği ziyarette BAP yönergesi ve çalışma esasları hakkında bilgilendirilen üniversite rektörleri, burada yönetim toplantısına katıldı.

Daha sonra Atatürk Üniversitesinin basın-yayın, tanıtım, organizasyon, sosyal medya, marka yönetimi ve iletişim hizmetlerini yürüten Kurumsal İletişim Direktörlüğünün 6 alt birimini ziyaret eden konuklar, birimlerin işleyişi hakkında birim yöneticilerinden bilgi aldı.

Üniversite rektörleri, birimlerin Atatürk Üniversitesi adına ve kalitesine yakışır işler ortaya koyduklarını belirterek, bu uygulamaların birçok üniversite ve kamu kuruluşuna ilham kaynağı olacağını söylediler. - ERZURUM

Bölge üniversite rektörlerinden Atatürk Üniversitesine ziyaret
Bölge üniversite rektörlerinden Atatürk Üniversitesine ziyaret
Bölge üniversite rektörlerinden Atatürk Üniversitesine ziyaret
Bölge üniversite rektörlerinden Atatürk Üniversitesine ziyaret
Bölge üniversite rektörlerinden Atatürk Üniversitesine ziyaret
Bölge üniversite rektörlerinden Atatürk Üniversitesine ziyaret
Bölge üniversite rektörlerinden Atatürk Üniversitesine ziyaret
Bölge üniversite rektörlerinden Atatürk Üniversitesine ziyaret
Bölge üniversite rektörlerinden Atatürk Üniversitesine ziyaret
Bölge üniversite rektörlerinden Atatürk Üniversitesine ziyaret
Bölge üniversite rektörlerinden Atatürk Üniversitesine ziyaret

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Atatürk Üniversitesi, Üniversite, Araştırma, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bölge üniversite rektörlerinden Atatürk Üniversitesine ziyaret - Son Dakika


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