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Bölgedeki 7 ilin müftüleri Erzurum'da bir araya geldiler - Son Dakika
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Bölgedeki 7 ilin müftüleri Erzurum'da bir araya geldiler

Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can başkanlığında düzenlenen Bölge İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na 7 ilin müftüleri katıldı. Toplantıda, camilerin toplumun tüm kesimlerine hitap etmesi, din hizmetlerinde verimlilik, camiye ilgi ve cemaate katılımın artırılması amaçlandı.

Bölgedeki 7 ilin müftüleri Erzurum\'da bir araya geldiler
09.01.2024 - 14:07,  Güncelleme: 14:07
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Bölgedeki 7 ilin müftüleri Erzurum'da bir araya geldiler.

Camileri toplumun tüm kesimlerine hitap eden bir hizmet anlayışına kavuşturmak, din hizmetlerinde verimliliği, camiye ilgiyi ve cemaate katılımı artırma amacına yönelik Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can başkanlığında; Bölge İl Müftüleri İstişare Toplantısı düzenlendi.

Erzurum İl Müftülüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısına; Iğdır İl Müftüsü Zahit Demirel, Kars İl Müftüsü Hamza Bayram, Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak, Ardahan İl Müftüsü Adem Karadeniz, Erzincan İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem, Bayburt İl Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın, Erzurum İl Müftü Yardımcıları İsmail Yılmaz ve Sebahattin Erdoğan katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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