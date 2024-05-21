Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı\'nı ziyaret etti

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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı makamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ağırladı.

Bir takım ziyaretler için Bilecik'e gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nı makamında ziyaret etti. Beraberinde Milletvekili Yaşar Tüzün ile birlikte Başkan Subaşı'nı ziyaret eden Özcan, Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında Başkan Subaşı'ndan bilgi aldı. Belediye Başkanı Subaşı, gerçekleştirilen seçim ve ziyaret dolayısıyla sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda; "Bir doğalgaz şirketinin olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu başkanlığına seçilen Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK