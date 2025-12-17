20 kilo verdi! Tanju Özcan hastalığına dair ilk kez konuştu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir haftalık umre ziyaretinin ardından makamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"MÜTHİŞ BİR ENERJİ VAR, YARADANIN GÜCÜNÜ GÖRÜYORSUNUZ"

Kutsal topraklardaki atmosferden çok etkilendiğini ve imkanı olan herkesin gitmesi gerektiğini belirten Özcan, "Orada müthiş bir enerji var. Yaradanın gücünü görüyorsunuz. Oraya akın akın gelen insanlardan etkileniyorsunuz. Dünyanın dört bir yanında insanlar gelmiş. Kabe'nin enerjisi zaten çok farklı. Benim umduğumdan daha farklı geldi. Daha iyi geldi bana. O yüzden Allah herkese kutsal topraklara gitmeyi nasip etsin. Hem çalışma arkadaşlarımız hem de Bolu'muz için dualar ettik. İnşallah dualarımız kabul olur" dedi.

Özcan, Boluyuseviyorum (BOLSEV) Vakfı aracılığıyla vatandaşlara daha uygun fiyatlarla hac ve umre hizmeti sunmak için istişarelere başladıklarını da ifade ederek, "Bunu da hayata geçirebilirsek güzel olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

"20 KİLO VERDİM"

Son dönemdeki fiziksel değişimi ve sağlık durumu hakkında bilgi veren Özcan, iki kez pankreatit (pankreas iltihabı) rahatsızlığı geçirdiğini belirtti. Bu rahatsızlığa bağlı olarak Tip 2 diyabet hastalığının ortaya çıktığını aktaran Özcan, "Tip 2 diyabet hastalığının etkisiyle gıda tüketimimizi azalttık. Bunun etkisiyle olsa gerek yaklaşık 20 kilo verdim. Sonra 3-4 kilo aldım. Tabii uzun süre beni görmeyenler bu kadar zayıfladığımı görünce, 'Kötü hastalığa mı yakalandı? Kanser mi?' gibi düşüncelere kapıldı. Kanser de bir hastalık ama şuanda ben kanser hastası değilim. Daha iki gün önce de kan testlerimi yaptırdım ama bu konuda bana dua eden de binlerce insan olduğunu biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda benim çalışmamı engelleyecek, etkileyecek bir rahatsızlığım yok. Sadece daha dikkatli olmam gerekiyor, beslenme konusunda özellikle" şeklinde konuştu.

"ALKOLÜ BIRAKTIM, NAMAZ KILMAYA BAŞLADIM"

Rahatsızlığı nedeniyle alkolü bıraktığını ve namaz kılmaya başladığını dile getiren Özcan, bu yaşam tarzını sürdürmeyi planladığını ifade ederek, "Bu şekilde de devam etmeyi planlıyorum ama onun dışında siyasi görüşümde herhangi bir değişiklik olmayacak. Biz bugüne kadar yürüdüğümüz çizgide, Türk milliyetçisi, Atatürkçü ve sosyal demokrasiyi öne çıkartan bir siyasetçi olarak yolumuza devam edeceğiz. Yine doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.