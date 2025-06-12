Bolu Belediyesi\'nden Cami ve Mezarlıklar için Demir İşleri Desteği

Bolu Belediyesi'ne bağlı Kaynakhane Atölyesi, kentteki tüm cami ve mezarlıkların demir kapı, çit, sundurma gibi demir işlerinin imalat ve tamiratını karşılıyor.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan atölye ekipleri, camilere sundurma ve demir kapı yapıyor, mezarlıklardaki demir kapı ve çitlerin tamir, bakım ve boyasını gerçekleştiriyor. Mahalle muhtarlarından gelen talepler doğrultusunda çalışan ekipler, imalatları yerinde montajlıyor. - BOLU