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Bolu Belediyesi Yöresel Ürünler Pazarı İnşaatı Tamamlanmak Üzere - Son Dakika
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Bolu Belediyesi Yöresel Ürünler Pazarı İnşaatı Tamamlanmak Üzere

Bolu Belediyesi tarafından yapılan yöresel ürün pazarı inşaatı, çökme yaşandıktan sonra yeniden başlatıldı. İnşaat çalışmaları tamamlanmak üzere olan pazar, kısa sürede hizmet vermeye başlayacak.

Bolu Belediyesi Yöresel Ürünler Pazarı İnşaatı Tamamlanmak Üzere
20.12.2023 - 11:30,
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BOLU (İHA) – Bolu Belediyesi tarafından yaptırılan yöresel ürün pazarı, kaba inşaatı bitmek üzereyken 2022 yılının mayıs ayında kendiliğinden çöktü. Tekrar çalışmaların yürütüldüğü pazarda çalışmalarda sona gelindi.

Bolu Belediyesi tarafından Anadolu Otoyolu Batı gişelerinin hemen yanında bulunan Kılıçarslan Mahallesi'ndeki araziye yöresel ürünlerin satılacağı bina için ihale yapıldı. Yüklenici firmanın ihaleyi almasının ardından 2021 yılının eylül ayında binanın temeli atıldı. İnşaat çalışmaları devam ederken, geçtiğimiz yıl mayıs ayında binanın bir bölümünde çökme meydana geldi. İnşaatın büyük kısmı hasar görürken, çalışmalar da durduruldu. Bolu Belediye Başkanlığı, inşaat çalışmalarını yürüten yüklenici firma hakkında dava açtı. 1 yıl 1 aydır atıl durumda bekleyen yöresel ürünler pazarı inşaatının tekrar yapılması için başka bir firma ile ikinci kez ihale yapıldı. Proje ve inşaat sürecindeki hatalar nedeniyle tamamlanamayan proje tepki çekmişti.

Bolu Belediyesi tarafından Kılıçarslan Mahallesi'nde Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin güneyindeki 6 bin 970 metrekare alanda yapımına başlanılan yöresel ürünler pazarı için devam eden çalışmalarda sona gelindi. İnşası tamamlanan yeni yöresel ürünler pazarı, ince işçiliklerin ve çevre düzenlemelerin giderilmesinin ardından "Bolu Pazar" ismiyle kısa sürede hizmete girecek. Toplamda 6 bin 970 metrekare alana kurulu olan pazarda 280 metrekare kafeterya yapısı, 560 metrekare sergi alanı olarak kullanılabilecek kapalı alan, bebek bakım odası, tuvalet alanı ve çim amfi uygulamaları bulunuyor.

Pazarda ayrıca bin 270 metrekarelik bir açık alan da bulunuyor. Alanda ziyaretçilerin zaman geçirebileceği yaklaşık 2 bin metrekarelik açık dolaşım alanı ile bu alan içerisinde ağaçlandırma ve oturma birimleri de oluşturuldu. - BOLU

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bolu Belediyesi Yöresel Ürünler Pazarı İnşaatı Tamamlanmak Üzere - Son Dakika
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