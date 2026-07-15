Bolu'da 15 Temmuz'un 10. yılında şehitlikte anma - Son Dakika
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Bolu'da 15 Temmuz'un 10. yılında şehitlikte anma

Bolu\'da 15 Temmuz\'un 10. yılında şehitlikte anma
15.07.2026 14:15
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Bolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla şehitlikte anma töreni düzenlendi.

Bolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla şehitlikte anma töreni düzenlendi. Oğlu Polis Memuru Ozan Özen'i 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit veren acılı baba Metin Özen, "Zaman her şeyi hallediyor derler ama bizim için acı hala aynı" dedi.

Bolu Şehitliği'nde düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından şehitler için okunan dualarla devam etti. Duygusal anların yaşandığı programın sonunda, protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek üzerlerine kırmızı karanfil bıraktı.

"Zaman her şeyi hallediyor derler ama"

15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişiminde şehit düşen Polis Memuru Ozan Özen'in babası Metin Özen, oğlunun kabri başında duygularını paylaştı. Evlat acısının ilk günkü gibi taze olduğunu vurgulayan baba Özen, "Acı aynı. 10 yıl oldu. Zaman her şeyi hallediyor derler ama bizim için acı hala aynı. Yapacak bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.

Geniş katılımlı anma törenine; Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, il protokolü, güvenlik güçleri, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu'da 15 Temmuz'un 10. yılında şehitlikte anma - Son Dakika

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