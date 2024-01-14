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Bolu'da 20 kişiyle şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Bolu'da 20 kişiyle şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi

Bolu'da bir grup üniversite öğrencisi tarafından düzenlenen şehitleri anma yürüyüşüne yaklaşık 20 kişi katıldı. Yürüyüşte teröre tepki gösterildi ve terör lanetlendi. Ancak katılımın az olması tepkilere neden oldu.

Bolu\'da 20 kişiyle şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi
14.01.2024 - 19:48,
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Bolu'da akşam saatlerinde bir grup üniversite öğrencisi tarafından başlatılan şehitleri anma yürüyüşü yaklaşık 20 kişiyle gerçekleştirildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenim gören bir grup genç, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerler için "Şehitlere Saygı, Teröre Tepki" yürüyüşü düzenledi. Pazar günü saat 16.00'da düzenlenen yürüyüş öncesinde öğrenciler üniversitedeki tüm toplulukları davet ederek, gerekli izinleri aldı. Yürüyüş saati geldiğinde Valilik meydanında sadece 12 öğrenci bir araya geldi. Kişilerin azlığına rağmen yürüyüşü yapmak istediklerini belirten gençlere İzzet Baysal Caddesi'nde 10 kişi daha katıldı. Cadde boyunca öğrenciler terörü lanetleyen sloganlar attı. Yürüyüşe katılım ve desteğin az olması bazı vatandaşların tepkisine neden oldu.

Yürüyüşe sonradan katılan Zekai Sarı, "Geldiğimiz nokta burası. Millet yeme içme, gününü gün etme derdinde. Kimse vatan millet derdinde değil. En azından saygı duyar insan. Sevmese de saygı duyar, gelir şurada bize iştirak ederek en azından gençlerin yanında olurlardı. Ama kimsenin umurunda değil. O yüzden o şehitler ölmedi, bu milletin cenaze namazını kılmak lazım. Başka da diyecek bir şey yok" dedi.

BAİBÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Hasan Hüseyin Argunşahin, "Son 22 günde verdiğimiz 24 şehidimizi anmak, teröre lanet etmek için bugün burada Türk gençliği olarak toplandık. Şehitlerimizin acısının sadece düştüğü ocakların, analarının, eşlerinin, çocuklarının değil tüm Türk milletinin bağrına, yüreğine kor gibi düşmesi lazımdır. Bu topraklarda Türkün şanlı bayrağı dalgalansın diye vatan için canlarını veren şehitlerimizin ahı tüm Türkiye'de tek yürek gibi çarpmalı. Tüm şehirler meydanları, sokakları inletmelidir. Ama bugün bu kadar kişinin toplanmasıyla görüyoruz ki Türk milletinin milli benlikleriyle oynanmıştır. Türk milleti artık şehit haberlerine hassasiyet göstermemektedir" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA
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