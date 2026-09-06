Bolu'da 2026 KPSS Lisans sınavına binlerce aday kamu koltuğu için girdi - Son Dakika
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Bolu'da 2026 KPSS Lisans sınavına binlerce aday kamu koltuğu için girdi

Bolu\'da 2026 KPSS Lisans sınavına binlerce aday kamu koltuğu için girdi
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ÖSYM'nin düzenlediği 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu Bolu'da yapıldı. Adaylar kamu kadrolarına atanmak için ter dökerken hedeflerini anlattı.

Bolu'da binlerce memur adayı, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda hedeflerine ulaşabilmek için ter döktü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı Bolu'da yoğun katılımla gerçekleşti. Kent genelinde sınavın yapıldığı okulların çevresinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı.

Kapılar 10.00'da kapandı

Sınav binalarına girişler ÖSYM kuralları gereği saat 10.00 itibarıyla tamamlandı. Adaylar güvenlik kontrolünün ardından salonlara alınırken, saat 10.00'dan sonra gelen adaylar içeri alınmadı. Saat 10.15'te başlayan ve toplam 130 dakika süren oturumda adaylar, kamu kadrolarına atanabilmek için ter döktü.

"Yılların bilgi birikimiyle iyi bir sonuca varacağımı düşünüyorum"

Sınava çalışamadığını ancak geçmiş bilgilerine güvendiğini ifade eden Burak Bulut, "Pek çalışamadım vakit bulamadım. Yılların bilgi birikimiyle iyi bir sonuca varacağımı düşünüyorum. Hedefim 70 üzeri puan alıp memur olmak" dedi.

"Düzgün bir puan alabilirsem bir yere atanmak istiyorum memur olarak"

İyi bir puan almayı dileyen Harun Özkan, "İnşallah düzgün bir puan alabilirsem bir yere atanmak istiyorum memur olarak. İktisat Bölümü okudum, inşallah o yönde bir yerde devlet bankaları olsun o şekilde bir konuma atanmak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu'da 2026 KPSS Lisans sınavına binlerce aday kamu koltuğu için girdi - Son Dakika

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