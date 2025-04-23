Bolu\'da 23 Nisan Coşkusu: Çocuk Başkan Ali Ömer İbar, Koltuğu Devraldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle başkanlık koltuğunu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4-D sınıfı öğrencisi Ali Ömer İbar'a devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Bolu Belediyesi'nin makam koltuğunu bir günlüğüne çocuk başkan devraldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105'inci yıl dönümünün kutlandığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gelenek haline gelen makam devir teslim töreninde konuşma yapan çocuk Başkan İbar, "Bir günlüğüne de olsa başkanlık koltuğunu benimle paylaştığı için ve bana bu imkanı verdiği için Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan'a teşekkür eder, saygılarımı sunarım. -Bugünün küçükleri yarının büyükleridir. Vatanı korumak çocukları korumakla başlar!- diyor Atatürk. TBMM'nin açılışının 105'inci yıldönümü ile Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, biz Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Gelecek çocuklarındır ilkesiyle biz çocuklar, umut olacağız. Barışın ve huzurun hakim olduğu bir dünya istiyoruz. Bunun içinde elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu. İlk olarak Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ile görüşme yapmak isteyen Başkan İbar, 90'lı yıllardaki oyunların yeniden hayat bulabileceği 'çocuk sokağı' projesinin gerçekleştirilmesini talep etti. Başkan İbar, daha sonra Veteriner İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ile görüşme yaptı. Görüşmelerini tamamlayan Bolu Belediye Başkanı Ali Ömer İbar'ın ardından konuşma yapan Başkan Özcan, başta tüm çocukların ve Bolu halkının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Görüşme toplu fotoğraf çekimi ve anı defterinin imzalanmasının ardından sona erdi. Başkan İbar ve Başkan Özcan, şehir genelinde devam eden kutlama etkinliklerine katılmak üzere makamdan ayrıldı. - BOLU