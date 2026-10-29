Bolu’da 29 Ekim kutlamalarına komandolar damga vurdu - Son Dakika
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Bolu’da 29 Ekim kutlamalarına komandolar damga vurdu

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Bolu’da 29 Ekim kutlamalarına komandolar damga vurdu
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Bolu’da 29 Ekim kutlamalarına komandolar damga vurdu
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Bolu’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, kahramanlıklarıyla tarihe geçen Bolu 2’nci Komando Tugayı’nın askerleri ilgi gördü.

Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, kahramanlıklarıyla tarihe geçen Bolu 2'nci Komando Tugayı'nın askerleri ilgi gördü. Tam teçhizatlı olarak marşlar eşliğinde yürüyen mavi bereliler, renkli sis bombalarıyla oluşturulan görsel şölen ve disiplinli yürüyüşleriyle vatandaşlardan dakikalarca alkış aldı.

Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Anıtpark'ta düzenlenen resmi törenle başladı. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk ve Bolu Belediye Başkan Vekili Tuna Özcan, askeri araç üzerinden vatandaşların ve askerlerin bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından şiir dinletileri ve çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.

Mavi berelilerden nefes kesen geçiş

Kutlamaların en dikkat çeken anları ise Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığına bağlı komandoların kortej geçişinde yaşandı. İzzet Baysal Caddesi'nde gerçekleştirilen yürüyüşte tam teçhizatlı askerler, marşlar eşliğinde sergiledikleri uyumlu ve disiplinli yürüyüşle vatandaşlara gurur dolu anlar yaşattı. Yerli üretim piyade tüfekleri ve tam teçhizatlarıyla yürüyen komandoların geçişi sırasında kullanılan renkli sis bombaları, caddede etkileyici görüntüler oluşturdu. Görev yaptıkları bölgelerdeki başarıları ve zorlu şartlardaki eğitimleriyle tanınan mavi bereliler, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna damga vurdu.

Vatandaşlardan Mehmetçik'e sevgi gösterisi

Kahraman komandoları yakından görmek isteyen vatandaşlar, İzzet Baysal Caddesi'nin her iki tarafında toplandı. Geçişi cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, askerlerin marşlar eşliğindeki yürüyüşünü ilgiyle takip etti. Disiplinleri, kararlı duruşları ve sergiledikleri birlik ruhuyla dikkat çeken mavi bereliler, vatandaşların dakikalarca süren alkışları eşliğinde yürüyüşlerini tamamladı.

Kıbrıs Barış Harekatı ve terörle mücadeledeki başarılarıyla öne çıkan Bolu 2'nci Komando Tugayı, sahip olduğu iki Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası'yla da Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahramanlık ve fedakarlık geleneğinin önemli temsilcileri arasında yer alıyor.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıKomando29 EkimYerelBoluSon Dakika

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