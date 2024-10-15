Bolu'da Anne Adaylarına Destek Eğitimi - Son Dakika
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Bolu'da Anne Adaylarına Destek Eğitimi

Bolu\'da Anne Adaylarına Destek Eğitimi

Bolu Refika Baysal Gebe Eğitim Sınıfı, annelere doğum korkusunu yenmeleri için eğitimler veriyor.

15.10.2024 18:24
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Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Refika Baysal Gebe Eğitim Sınıfı, doğum öncesi ve sonrası süreçte yol gösterici eğitimler vererek anne adaylarının doğum korkusunu yeniyor.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Refika Baysal Gebe Eğitim Sınıfı, anne adaylarını doğuma ve anneliğe hazırlayan kapsamlı eğitimler veriyor. Uzman ebeler, psikologlar, fizyoterapistler ve diyetisyenler eşliğinde verilen bu ücretsiz eğitimlerde, doğum korkusundan emzirme tekniklerine kadar birçok konuda destek sağlanıyor.

"Annelerimize psikolojik destek sağlıyoruz"

14 yıldır Bolu'da ebe olarak görev yapan Seçil Yaman, bu süreçte annelere verdikleri destekleri ve hizmetleri anlattı. Yaman, "Gebe eğitim sınıfımızda anne adaylarını hem gebelik sürecine hem de doğum sonrası döneme hazırlıyoruz. Haftada bir kez, öğleden sonra başlayan ve 3 saat süren eğitimlerimiz toplamda 4 seansta tamamlanıyor. Eğitimlerimizde uzman ebeler, çocuk gelişimi uzmanı, psikolog, diyetisyen ve fizyoterapist arkadaşlarımız görev alıyor. Psikologların da önemli bir rol üstlendiğini belirten Yaman, doğum korkusunun nasıl yönetileceği ve lohusalık hüznü ile nasıl başa çıkılacağı konusunda da eğitim verdiklerini söyledi. "Psikolog arkadaşlarımız, doğum korkusunu yenmeye yönelik çalışmalar yapıyor. Ayrıca lohusalık hüznü yaşayan annelerimize psikolojik destek sağlıyoruz. Anne adaylarına korkularıyla nasıl başa çıkabileceklerini anlatıyoruz" dedi.

"Korkularımı yönetebilmeyi öğrendim"

İlk gebeliğini yaşayan ve 37 haftalık hamile olan hemşire Gülnur Gülsoy, "Eğitimler çok destekleyici oldu. Normal doğumu savunan biriyim ve bu eğitimler sayesinde korkularımı yönetebilmeyi öğrendim. Kendi bildiklerime ek olarak birçok yeni bilgi de edindim" diye konuştu.

"Öğrendiğim bilgiler beni çok rahatlattı"

22 haftalık hamile olan Yeşim Güven, "Aile hekimliğimizin yönlendirmesiyle buraya geldim ve öğrendiğim bilgiler beni çok rahatlattı. Normal doğumdan korkuyordum ama eğitimler sayesinde korkum azaldı. Eğitimler motivasyonumu artırdı ve daha bilinçli bir hazırlık süreci geçiriyorum" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık, Eğitim, Yerel, bolu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bolu'da Anne Adaylarına Destek Eğitimi - Son Dakika

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