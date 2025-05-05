Bolu'da Baharın Güzelliği - Son Dakika
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Bolu'da Baharın Güzelliği

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Bolu'da bahar, yeşil alanlarda kartpostallık görüntülerle hayat buldu. Doğa tutkunları çiçeklerle coştu.

05.05.2025 13:49
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Bolu'da bahar güzelliği

BOLU - Bolu'da yağmurlu ve soğuk günlerin ardından havaların ısınmasıyla birlikte yeşil alanlar kartpostallık görüntüye büründü.

Özellikle Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan alanlar, baharın gelişiyle doğa harikası bir görüntü sundu. Yağışların ardından canlanan bitki örtüsü, sarı düğün çiçekleri ve karahindiba tohumlarıyla ziyaretçilere görsel şölen yaşatıyor. Bölgedeki çayırlarda yoğun şekilde açan çiçekler, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Özellikle Örencik Köyü çevresi, adeta elle dikilmiş gibi sıralanan çiçeklerle dikkat çeken bir doğa noktası haline geldi.

Renkli manzaralar, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen vatandaşların cep telefonlarıyla sıkça fotoğrafladığı kareler arasında yer aldı. Doğa tutkunları, yeşilin her tonunu barındıran alanlarda yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkarıyor.

Çiçeklerin güzel görüntüler oluşturduğunu söyleyen Erol Cebe, "Bu sene yağışların bol olduğu, soğukların çok olduğu bir sene oldu ama şuanda her yerde çiçekler açtı" dedi.

Kaynak: İHA

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