Bolu'da Berber ve Kuaförlerin Kapalı Kalması Gereken Günler Belirlendi - Son Dakika
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Bolu'da Berber ve Kuaförlerin Kapalı Kalması Gereken Günler Belirlendi

Bolu'da Ticaret Bakanlığı tarafından alınan karara göre erkek berberleri pazar günleri, kadın kuaförleri ise salı günleri kapalı olacak. Bu günlerde dükkan açan esnaflara 9 bin lira cezai işlem uygulanacak. Berber esnafı, denetimlerin yapılacağını ve caydırıcı cezaların olacağını belirtti. Ayrıca özel durumlarda, davetiye ile meslek odasına bilgi verilmesi halinde işletmelerin 2 saat süreyle açık olabileceği kararı da alındı.

29.07.2024 13:31
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Bolu'da bu hafta itibariyle erkek berberleri pazar günleri ve kadın kuaförleri salı günleri kapalı kalacak. Kapalı kalması gerektiği günlerde dükkan açan esnafa 9 bin lira cezai işlem uygulanacak. Berber esnafı Doğan Şimşek, "Ticaret İl Müdürlüğü ve kolluk kuvvetleri tarafından denetlenecek. Caydırıcı ceza olacak" dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan karara göre berberler, kuaförler ve güzellik salonlarında 1 gün kapalı olma uygulaması başladı. Bolu Valiliği ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan toplantının arından Vali Erkan Kılıç'ın onayıyla Bolu'da bu hafta karar uygulanmaya başlanacak. Karar çerçevesinde Ramazan ve Kurban bayramlarına denk gelen günler de dahil olmak üzere 1 hafta öncesindeki pazar günleri erkek berberleri ve güzellik salonlarının, salı günleri ise kadın kuaförlerinin açık olmalarına karar verildi. Ayrıca yeni eğitim-öğretim yılına denk gelen günler de dahil olmak üzere 1 hafta öncesindeki pazar günleri erkek berberleri ve güzellik salonlarının, salı günleri ise kadın kuaförlerinin açık olmasına karar verildiği belirtildi.

Düğün yapanlara 2 saat süre

Öte yandan, erkek berberlerinin pazar günü, kadın kuaförlerin salı günü, güzellik salonlarının da pazar günü kapalı olduğu günlerde düğün, nişan, sünnet töreni gibi özel durumlarda, tören sahibinin davetiye ile birlikte kayıtlı olduğu meslek odasına bilgi vermesi halinde, bahsi geçen işletmelerin süreli olarak (2 saat) iş yerlerini açabilmelerine ve mesleklerini icra edebilmelerine karar verildi.

Bolu Valiliği'nin aldığı uygulamaya yönelik kararlara aykırı hareket edenlere ilgili kanun gereği işletmelere yaklaşık olarak 9 bin lira para cezası kesilecek.

"Biz istiyoruz ki pazar günü herkes ailesiyle vakit geçirsin"

Bolu Berberler ve Kuaförler Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Berber Esnafı Doğan Şimşek, "Kapalı kalmasını isteyen de var, istemeyen de var. İstemeyen grup, azınlık. Kapatmak isteyenler için sevindirici bir durum. Ailesine vakit ayırmak isteyenler için güzel bir durum. Sürekli olarak, 'Kapatmak isteyenler kapatsın' şeklinde söylemler oluyordu. Biz öyle olsun istemedik. Biz istiyoruz ki hiç rekabet olmasın. Pazar günü, bir gün herkes ailesiyle vakit geçirsin. Bunlar bizim önemli değerlerimiz arasında. Pazar günü esnafımız kapatmak istiyor, ama karşısında bulunan esnaf Pazar günü dükkanını açıyor. Hal böyle olunca bir rekabet ortamı oluşuyor, diğer esnafta mecburen dükkanını açmak zorunda kalıyor" diye konuştu.

"Caydırıcı ceza olacak"

Kapalı kalınması gerektiği günlerde esnafların denetleneceğini dile getiren Şimşek, "Ticaret İl Müdürlüğü ve kolluk kuvvetleri tarafından denetlenecek. Caydırıcı ceza olacak. Tam rakam net değil ama 9 bin lira civarında bir para cezası kesileceği konuşuluyor" dedi.

Doğan Şimşek, özel günlerde, bayramlar vatandaşları hiçbir şekilde mağdur etmeyecekleri belirtti. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu'da Berber ve Kuaförlerin Kapalı Kalması Gereken Günler Belirlendi - Son Dakika

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